قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى رحيل المخرج إبراهيم الشقنقيري رائد مدرسة الكوميديا الاجتماعية

ذكرى رحيل المخرج إبراهيم الشقنقيري رائد مدرسة الكوميديا الاجتماعية
ذكرى رحيل المخرج إبراهيم الشقنقيري رائد مدرسة الكوميديا الاجتماعية
أ ش أ

تحل اليوم /الأحد/ ذكرى رحيل المخرج الكبير إبراهيم الشقنقيري، أحد أبرز رواد الإخراج التلفزيوني والسينمائي في مصر، ورائد مدرسة الكوميديا الاجتماعية، الذي استطاع عبر مسيرة ممتدة لعقود أن يقدم أعمالا تمزج بين الكوميديا والنقد الاجتماعي، فتركت أثرا عميقا في وجدان الجمهور، ورسخت اسمه كأحد صناع "الزمن الجميل" على الشاشة الصغيرة والفضية.

ولد إبراهيم الشقنقيري في العاشر من أغسطس عام 1936، وتنتمي جذوره العائلية إلى بلدة "شقنقير" بتركيا، حيث وفد جده الأكبر إلى مصر مع محمد علي باشا، واستقر في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، عشق الفن منذ طفولته المبكرة، فحصل على ليسانس الآداب تخصص "سينما" من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1960، وهو العام ذاته الذي شهد انطلاق التليفزيون المصري؛ ليكون بداية مشواره مع الأعمال التلفزيونية، خاصة الأفلام التسجيلية.

عمل الشقنقيري مخرجا في التليفزيون الفرنسي قبل عودته إلى مصر، ثم بدأ مسيرته المهنية في التليفزيون المصري؛ ليصبح واحدا من أبرز مخرجيه خلال سنوات التأسيس والتوسع، وكانت انطلاقته الحقيقية عبر الشاشة الصغيرة من خلال المسلسل الكوميدي "حلقات فكاهية" عام 1963، وهو العمل الذي فتح أمامه الباب لتقديم عشرات الأعمال الناجحة لاحقا.

تميز بأسلوب خاص يعتمد على الكوميديا الساخرة والنقد الاجتماعي، حيث تناول قضايا الأسرة والمجتمع المصري بروح خفيفة الظل، تجمع بين الإضحاك والرسالة الهادفة، مما جعله من أهم مخرجي التليفزيون المصري عبر تاريخه.

قدم الراحل خلال مشواره الفني أكثر من 107 أعمال تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والسهرات التليفزيونية، ففي السينما قدم أفلاما بارزة من بينها: عين الحياة (1970)، استقالة عالمة ذرة (1980)، انا لا أكذب ولكني أتجمل (1981)، فوزية البرجوازية (1985)، محاكمة علي بابا (1987)، المجنون (1988).

أما في في الدراما التلفزيونية ترك بصمته من خلال أعمال خالدة منها: عواصف (1965)، أرض النفاق (1975)، الرجل الذي فقد ظله (1981)، علي الزبيق (1985)، الحب وسنينه (1989)، آن الأوان (1990)، البرنسيسة (2001)، وصولا إلى أخر أعماله (حكايات البنات) عام 2009، كما قدم أعمالا مميزة على خشبة المسرح مثل: مسرحية (فارس وبني خيبان) (1987)، المنولوجست (1993).

ويظل مسلسل "ساكن قصادي" عام 1995 نموذجا بارزا في معالجة القضايا الاجتماعية اليومية بأسلوب كوميدي راق، مما جعله عملا خالدا في ذاكرة المشاهدين حتى اليوم.

إلى جانب عطائه الفني.. شغل الشقنقيري عدة مناصب قيادية، من بينها مدير القناة الثانية بالتليفزيون المصري، مدير عام الإنتاج المرئي بشركة صوت القاهرة، مدير استوديو "1" بالتليفزيون المصري، كما كان وكيلا أول سابقا لنقابة المهن السينمائية، قبل أن يتفرغ لاحقا للعمل مع شركات الإنتاج الخاصة.

نال إبراهيم الشقنقيري العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها جائزة مهرجان الإسكندرية الدولي للتليفزيون عن الفيلم التسجيلي اللحظة الخالدة (1964)، جائزة الدراما عن فيلم الكتاب ذو الغلاف الجميل (1965)، جائزة مهرجان لينبرج للأفلام التسجيلية (1968)، جائزة أحسن إخراج عن فيلم استقالة عالمة ذرة (1980)، إلى جانب جائزة مهرجان القاهرة الدولي السينمائي عام (1981) عن فيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل".

رحل المخرج إبراهيم الشقنقيري عن عالمنا في 8 فبراير عام 2018 عن عمر ناهز 82 عاما، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة بالإبداع والتأثير، لمس خلالها قلوب الملايين؛ ليظل اسمه محفورا في تاريخ الدراما والسينما المصرية كأحد صنّاع الفن الراقي وأصحاب البصمة الخالدة.

ذكرى رحيل المخرج الكبير إبراهيم الشقنقيري أبرز رواد الإخراج التلفزيوني والسينمائي في مصر رائد مدرسة الكوميديا الاجتماعية أثرا عميقا في وجدان الجمهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

الدواجن

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

صورة من اللقاء

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدارس الغردقة في مستهل العام الدراسي

ورشة عمل بكلية الطب جامعة كفر الشيخ

ورشة عمل تناقش الجديد في التخدير وعلاج الألم بطب كفر الشيخ| صور

حملات بيطرية مكثفة

بيطري المنيا: ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد