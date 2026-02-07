قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: مواقف ترامب الاقتصادية السبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميا
الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سائق توك توك في البحيرة بسبب خلافات المصاهرة
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وخطوات السداد والتظلم بسهولة
كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
تنظيم رحلات لصنّاع المحتوى الأتراك للتعرف على مقومات مصر السياحية | تفاصيل
السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند
بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا
ضبط سائق ومساعده بعد الادعاء على ضابط مرور تحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف
السفير الأمريكي بإسرائيل: إعادة إعمار غزة مهمة ضخمة قد تستغرق 10 سنوات
علاء عصام لـ صدى البلد : سأتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة والمؤتمر العام ضد قرار فصلي من حزب التجمع
رياضة

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تضم كل من النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري.

وضمت مواجهة الجولة الخامسة كل من الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي أمام يانج أفريكانز التنزاني.

تأهل الأهلي

حسم النادي الأهلي تأهله للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التعادل سلبيا مع فريق شبيبة القبائل الجزائري، على ملعب استاد حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي أوزو بالجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب

الفريق

لعب

النقاط

1

الأهلي

5

9

2

الجيش الملكي المغربي

5

8

3

يانج أفريكانز التنزاني

5

5

4

شبيبة القبائل الجزائري

5

3

ويواجه الأهلي في الجولة الأخيرة في القاهرة فريق الجيش الملكي المغربي لحسم صدارة ترتيب المجموعة الثانية.  

مجريات اللقاء

وبدأ اللقاء بضغط من جانب الفريق الجزائري على مرمى مصطفى شوبير، وفي الدقيقة 16 أهدر أيمن محيوس هدف محقق لشبيبة القبائل ولكن تألق محمد هاني التي ارتدت الكرة في جسده، وفي الدقيقة 20 تعاطف القائم الأيمن مع شوبير في فرصة خطيرة اخرى.

وعقب ذلك تدارك النادي الأهلي المشاكل وعاد للقاء وحاول السيطرة على مجريات اللقاء لكن دون خطورة على مرمى الفريق الجزائري.

إصابة تريزيجيه

وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة تعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة عضلية في العضلة الخلفية ليخرج على إثرها مصابا من اللقاء ويحل بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وفي الشوط الثاني تراجع النادي الأهلي لمناطقه الخلفية مما سبب ضغط على مرمى شوبير، وأهدر فريق شبيبة القبائل أكثر من فرصة للتهديف لكن تألق شوبير حال دون ذلك.

واجرى ييس توروب تغييرين فيمنتصف الشوط الثاني بنزول احمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد بدلا من أحمد نبيل كوكا وأشرف بن شرقي.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، مروان عثمان.

النادي الأهلي الأهلي الجيش الملكي المغربي يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا بطولة دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل الجزائري

