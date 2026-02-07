بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

انتهت منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تضم كل من النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري.

وضمت مواجهة الجولة الخامسة كل من الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي أمام يانج أفريكانز التنزاني.

تأهل الأهلي

حسم النادي الأهلي تأهله للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التعادل سلبيا مع فريق شبيبة القبائل الجزائري، على ملعب استاد حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي أوزو بالجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب النقاط 1 الأهلي 5 9 2 الجيش الملكي المغربي 5 8 3 يانج أفريكانز التنزاني 5 5 4 شبيبة القبائل الجزائري 5 3

ويواجه الأهلي في الجولة الأخيرة في القاهرة فريق الجيش الملكي المغربي لحسم صدارة ترتيب المجموعة الثانية.

مجريات اللقاء

وبدأ اللقاء بضغط من جانب الفريق الجزائري على مرمى مصطفى شوبير، وفي الدقيقة 16 أهدر أيمن محيوس هدف محقق لشبيبة القبائل ولكن تألق محمد هاني التي ارتدت الكرة في جسده، وفي الدقيقة 20 تعاطف القائم الأيمن مع شوبير في فرصة خطيرة اخرى.

وعقب ذلك تدارك النادي الأهلي المشاكل وعاد للقاء وحاول السيطرة على مجريات اللقاء لكن دون خطورة على مرمى الفريق الجزائري.

إصابة تريزيجيه

وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة تعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة عضلية في العضلة الخلفية ليخرج على إثرها مصابا من اللقاء ويحل بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وفي الشوط الثاني تراجع النادي الأهلي لمناطقه الخلفية مما سبب ضغط على مرمى شوبير، وأهدر فريق شبيبة القبائل أكثر من فرصة للتهديف لكن تألق شوبير حال دون ذلك.

واجرى ييس توروب تغييرين فيمنتصف الشوط الثاني بنزول احمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد بدلا من أحمد نبيل كوكا وأشرف بن شرقي.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، مروان عثمان.