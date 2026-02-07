وائل جمعة ينتقد تعاقدات الأهلي: ينفق أموالا طائلة على صفقات لا تلبي الطموحات

انتقد وائل جمعة، نجم الكرة المصرية السابق، سياسة التعاقدات داخل النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن النادي لم يستفد من اللاعبين الذين يجري التعاقد معهم.

وائل جمعة

وقال نجم الاهلي السابق في تصريحات تليفزيونية "أن الأهلي ينفق أموالا طائلة على صفقات لا تقدم الإضافة المطلوبة، وهو ما يمثل خسائر فنية ومادية كبيرة للنادي.

وأشار إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة حول تعاقد النادي مع لاعب لا يبدو المدرب مقتنعا به، معتبرا أن جلب لاعبين دون غطاء فني واضح من المدير الفني، خطأ إداري جسيم.

وحذر قائلا: "التعاقد مع لاعبين لمجرد إرضاء الرأي العام أو تهدئة الجماهير غير صحى بالمرة، خاصة أن استمرار جلب اللاعبين دون الاستفادة منهم داخل الملعب، يعد نزيفا لموارد النادي، ويجب إيقاف ذلك فورا.