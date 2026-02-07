قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إصابة تريزيجيه وخطورة جزائرية .. شوط أول سلبي بين الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وفريق شبيبة القبائل الجزائري وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب استاد حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي أوزو بالجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ اللقاء بضغط من جانب الفريق الجزائري على مرمى مصطفى شوبير، وفي الدقيقة 16 أهدر أيمن محيوس هدف محقق لشبيبة القبائل ولكن تألق محمد هاني التي ارتدت الكرة في جسده، وفي الدقيقة 20 تعاطف القائم الأيمن مع شوبير في فرصة خطيرة اخرى.

وعقب ذلك تدارك النادي الأهلي المشاكل وعاد للقاء وحاول السيطرة على مجريات اللقاء لكن دون خطورة على مرمى الفريق الجزائري.

إصابة تريزيجيه

وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة تعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة عضلية في العضلة الخلفية ليخرج على إثرها مصابا من اللقاء ويحل بدلا منه طاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، مروان عثمان.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه شبيبة القبائل اليوم

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في تمام التاسعة مساء اليوم مع فريق شبيبة القبائل الجزائري، في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام المباراة على ملعب استاد حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي أوزو بالجزائر. لعب الأهلي مع شبيبة القبائل خمس مباريات خلال ثلاث موجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كانت كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات عام 2006، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وتعادل الفريقان بالجزائر بنتيجة هدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات عام 2010، فاز شبيبة القبائل بالجزائر بنتيجة هدف للاشئ وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد ناجي جدو.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات هذا الموسم 2025-2026، فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 4-1، أحرز محمود حسن تريزيجيه هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور، ويقام الليلة لقاء العودة بالجزائر.

جدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يلتقي الفريقان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري» عام 1981، لكن استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدى لاعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وأكمل شبيبة القبائل مشواره وفاز بالبطولة.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، فقد لعب الأهلي 29 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في ثلاث عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 42 هدفاً واستقبلت شباكه 23 هدفاً.

النادي الأهلي شبيبة القبائل الجزائري شبيبة القبائل استاد حسين آيت أحمد بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

