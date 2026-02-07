الأهلي وشبيبة القبائل.. المارد الأحمر يتفوق في النقاط والقيمة التسويقية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة المواجهة المصيرية التي تجمع الأهلي المصري مع شبيبة القبائل الجزائري على استاد حسين آيت أحمد بمدينة تيزي أوزو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء تحيط به طموحات جماهيرية كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز صدارة المارد الأحمر وتقربه من التأهل إلى دور الثمانية.

تفوق تسويقي واضح للأهلي

تشير الأرقام إلى تفوق الأهلي من حيث القيمة التسويقية التي تبلغ 39.80 مليون يورو مقابل 9.08 مليون يورو لفريق شبيبة القبائل الجزائري وهو ما يعكس الفارق الكبير على مستوى الخبرات والإمكانات بين الفريقين رغم صعوبة اللعب خارج الديار.

نتائج متباينة في الجولة الماضية

يدخل الأهلي اللقاء بعد تعادله في الجولة الماضية خارج أرضه أمام يانج أفريكانز التنزاني 1-1، في مباراة شهدت ندية كبيرة.

في المقابل تعرض شبيبة القبائل لهزيمة مؤلمة أمام الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد ما يزيد من دوافع الفريق الجزائري لتحقيق الفوز واستعادة توازنه في المجموعة.

طاقم تحكيم أفريقي لإدارة المواجهة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الزيمبابوي برايتون شيمين لإدارة المباراة ويعاونه كل من أرسينيو تشايدراك من موزمبيق حكمًا مساعدًا أول وإدجار ريموك من زيمبابوي حكمًا مساعدًا ثانيًا، في لقاء يُنتظر أن يشهد صراعًا قويًا حتى الدقائق الأخيرة.

قائمة الأهلي في رحلة الجزائر

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر، والتي تضم:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، يلسين كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، أليو ديانج، وأحمد عيد وعمرو الجزار ومروان عثمان وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

لقاء بطموحات مختلفة

يسعى الأهلي للعودة بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار في صدارة المجموعة وتسهيل مهمة التأهل بينما يتمسك شبيبة القبائل بآماله الأخيرة في المنافسة ما يمنح المباراة طابعًا حماسيًا خاصًا ويجعلها مفتوحة على كل السيناريوهات.