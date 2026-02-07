تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التحرش بربة منزل في السلام

قررت جهات التحقيق المختصه بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بالتحرش بربة منزل أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام .

ربة منزل تتهم شابا بالتحرش

تلقي قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من ربة منزل تتهم شابا بالتحرش بها أثناء سيرها في الشارع ثم لاذ بالفرار عقب صراخها.

وبإجراء التحريات، تأكدت صحة البلاغ وتمكن رجال المباحث من تحديد المتهم وتبين أنه عاطل فى العقد الثالث من عمره، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، وبمواجهته بالبلاغ وما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة.



وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.