حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
حوادث

دماء في العزبة البيضاء.. مقتل سيدة ونجلها في ظروف غامضة بكفر الشيخ| التفاصيل الكاملة

تشييع جنازة سيدة ونجلها في كفر الشيخ
تشييع جنازة سيدة ونجلها في كفر الشيخ
محمود زيدان

سادت حالة من الحزن والصدمة المفجعة أرجاء العزبة البيضاء بمركز كفر الشيخ، وتحولت القرية الهادئة إلى حديث القرى المجاورة وذلك عقب العثور على سيدة مسنة ونجلها مقتولين داخل منزلهما.

وضحت مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال» بهذا الحادث الأليم المفجع، وسط دعوات لهما بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وسط تساؤلات حول مرتكب هذه الجريمة البشعة.

تفاصيل مـ.قتل سيدة ونجلها 

وفي سياق متصل، تكثف مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، جهودها بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لكشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة ونجلها مقتولين داخل منزلهما.

جروح بالرقبة 

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ من «هـ.س» 33 سنة، تقيم العزبة البيضاء، يفيد العثور على والدتها «ص.س» 60 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح في الرقبة و«إيشارب» حول الرقبة، وشقيقها «أ.س» 35 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وطعني بالظهر من الخلف مقيدين اليدين والأرجل بحبل قماش.

تشكيل فريق بحث جنائي 

ووجه مدير أمن كفر الشيخ بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية؛ لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1140 لسنة 2026م، مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثتين وصرحت بدفنهما عقب ذلك بمعرفة ذويهم.

وفي نفس السياق، شيع أهالي العزبة البيضاء بمركز كفر الشيخ، وسط أجواء يسودها الحزن الشديد والصدمة المفجعة، جثماني السيدة المسنة ونجلها اللذين تم العثور عليهما مقتولين داخل منزلهما.

كفر الشيخ أمن كفر الشيخ مدير أمن كفر الشيخ العزبة البيضاء

المزيد

