الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ثلاثي الأمن الغذائي في مصر هم وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: “الصحفي دوره لما تجيله معلومة؛ إنه يسأل، لكن فيه ناس بتهبد ليل نهار عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "فيه نائب عامل طلب إحاطة عن استيراد القمح من الخارج، ولازم قبل ما يقدم طلب إحاطة؛ إنه يبحث عن كل التفاصيل وكل الأوراق".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك تنسيق على أعلى مستوى بين وزارتي الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "هناك من يريد تكسير أي إجراء إيجابي تتخذه الدولة لتوفير الأمن الغذائي لمصر".