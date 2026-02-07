قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
3 أهداف ضائعة.. دفاع كارثي للأهلي أمام شبيبة القبائل.. ملخص الشوط الأول
استخدام نظارات مخصصة .. موعد كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026
بياكل الطيور | القبض على شخصين ضربا كلبا حتى الموت في 6 أكتوبر
غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موازنة البرلمان تناقش الحساب الختامي لموازنة مصلحة الجمارك المصرية.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان،  اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة حساب ختامي موازنة مصلحة الجمارك المصرية وكذلك مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2024/2025، وكذلك حساب ختامي موازنة مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2024/2025.


و من المقرر أن يشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الاسبوع الجاري، النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وكذلك استعراض حساب ختامي موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025، واستعراض الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.

إلى جانب مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024/2025، وحساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2024/2025.

لجنة الخطة النائب محمد سليمان موازنة الجمارك مصلحة الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

ترشيحاتنا

رانيا المشاط

اعتماد أول دليل تنظيمي موحد للشركات الناشئة في مصر ومرصد للمتابعة

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تعدل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان يتفقد محطة PS3 لرفع مياه الصرف وبحيرات نيو مارينا" والبوغاز

بالصور

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد