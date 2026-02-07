موازنة البرلمان تناقش الحساب الختامي لموازنة مصلحة الجمارك المصرية.. اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة حساب ختامي موازنة مصلحة الجمارك المصرية وكذلك مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2024/2025، وكذلك حساب ختامي موازنة مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2024/2025.



و من المقرر أن يشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الاسبوع الجاري، النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وكذلك استعراض حساب ختامي موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025، واستعراض الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.

إلى جانب مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024/2025، وحساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2024/2025.