من بينهم عضو مجلس نواب.. حالة المصابين في حادث طريق بنها شبرا الحر

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالاستعلام عن حالة المصابين فى حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق بنها شبرا الحر، بمحافظة القليوبية، والذى أسفر عن مصرع شخصين بالإضافة إلى إصابة 10 أشخاص أخرين من بينهم عضو مجلس نواب عن دائرة بنها وكفر شكر.



وشهد طريق بنها شبرا الحر، بمحافظة القليوبية، بعد محطة وقود قها، اتجاه بنها، انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بأخرى ملاكي، أسفر عنه مصرع شخصين ، وإصابة 10 أخرين جرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بنها، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور، من إعادة الحركة المرورية على الطريق، بعد رفع وتجنيب السيارة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

بلاغا بالواقعة



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بأخرى ملاكي على طريق بنها شبرا الحر، بعد محطة وقود قها، اتجاه بنها.



وانتقلت على الفور سيارات إسعاف من فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية، لمكان الواقعة، كما انتقلت قوات الأمن، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بأخرى ملاكي على طريق بنها شبرا الحر، بعد محطة وقود قها، اتجاه بنها.



وتبين أن من بين المصابين فى الحادث عضو مجلس نواب عن دائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، وزوجته وابنته، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات.



وجاءت أسماء المصابين بالحادث على النحو التالي: "محمد ت ع"، 32 سنة، اشتباه كسر بالساقين وما بعد الارتجاج، و"صحي و ا ع"، 25 سنة، خلع بالكتف الأيسر، و"أحمد م ع"، 30 سنة، سحجات وكدمات، و"عبد الله ي م"، 29 سنة، خلع بالكتف الأيسر، و"محمد س ع"، 25 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"فكيهة أ إ"، 18 سنة، كسر بالساق الأيمن والكتف، و"أحمد م م غ"، 20 سنة، كدمات بالصدر، وجميعهم تم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها، ومقيمين محافظة كفر الشيخ.



وكذلك إصابة "مجدي إ م إ"، 46 سنة، كدمة بالجانب الأيسر، و"منة الله م إ"، 22 سنة، اشتباه كسر بالفقرات، و"نسرين م م"، 46 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وتم نقلهم لمستشفى الجلاء العسكري، وحالتي وفاة مجهولين الاسم إحداهما بمستشفى طوخ المركزي، والأخرى بمستشفى التأمين الصحي ببنها.