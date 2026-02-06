قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
أخبار البلد

«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية

بيوت الطالبات
بيوت الطالبات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 تبرز بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد كأحد النماذج الرائدة في الجمع بين الرعاية التعليمية والاجتماعية، حيث توفر إقامة آمنة وخدمات متكاملة لمئات الطلاب والطالبات القادمين من المحافظات الأخرى وايضا من ابناء المحافظة المقيمين فى المراكز البعيدة، بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ودعم استقرارهم الدراسي والنفسي.

قال محمد منير ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن بيوت الطالبات والطلبة التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي تضم طاقة استيعابية تصل إلى 900 طالب وطالبة، من طلاب الجامعات المغتربين، بما يمثل مظلة رعاية تعليمية واجتماعية  .

استجابة لاحتياجات واقعية فرضتها طبيعة المحافظة

وأوضح محمد منير  أن إنشاء مدينة الطلبة جاء استجابة لاحتياجات واقعية فرضتها طبيعة المحافظة، نظرا لعدم وجود اماكن كافية لإقامة الطلاب المغتربين  من المحافظات البعيدة حيث كانت المدارس الفنية والثانوية العامة تتركز سابقًا في مدينة الخارجة فقط، ما اضطر طلاب مراكز الفرافرة وباريس والداخلة وبلاط إلى الانتقال والإقامة بعيدًا عن أسرهم دون وجود سكن مناسب.

وأضاف أن مبنيي الطلبة والطالبات تم إنشاؤهما في الأساس لخدمة طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، إلا أن دورهما توقف تمامًا منذ عام 1995 وحتى 2020، وأصبحا مجرد هياكل إنشائية بلا استخدام، بعد انتقال التعليم الثانوي والفني إلى المراكز المختلفة، مشيرًا إلى أن المباني كانت تابعة لجمعية قديمة ولم يعد لها أي دور خدمي.

وأشار  إلى أنه فور توليه المسؤولية، عرض على اللواء المحافظ مقترح نقل أصول المبنيين لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي، وهو ما تم بالفعل، حيث تبلغ مساحة الأرض نحو 16616 مترًا مربعًا، وتم نقلها رسميًا للمؤسسة.

وتابع تم إعداد مذكرة وعرضها على وزيرة التضامن الاجتماعي آنذاك، ليصل إجمالي تكلفة التطوير   16 مليون جنيه .

وأوضح أنه بعد رفع كفاءة المباني وتأثيثها بالكامل، تم البدء في استقبال طلاب الجامعات، حيث تضم المدينة حاليًا 900 سرير مخصصة للطلاب والطالبات الجامعيين. 

وكشف  عن إنشاء مبنى جديد مكون من 6 طوابق على مساحة 320 مترًا مربعًا، بعد إزالة حضانة متهالكة كانت تابعة للمؤسسة، موضحًا أن الهدف الأساسي كان إنشاء مركز طبي متكامل لخدمة أبناء الوادي الجديد، في ظل معاناة مئات الحالات يوميًا من السفر إلى محافظة أسيوط لتلقي العلاج.

وأضاف أنه بعد التوسع الكبير في أعداد طلاب الجامعة الأهلية، التي تضم نحو 2500 طالب وطالبة، تقرر تحويل المبنى إلى سكن مميز للطالبات، يراعي أعلى معايير الانضباط والأمان، ويضم شققًا مكيفة ومؤثثة بالكامل، مقابل إيجار رمزي .

وأكد منير أن الهدف الأساسي من إنشاء وإدارة مدينة الطلبة هو توفير بيئة آمنة ومنضبطة، خاصة للطالبات، تلبي تطلعات أولياء الأمور، وتضمن وجود إشراف كامل يحقق الاستقرار النفسي والتعليمي.

بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الرائدة الرعاية التعليمية إقامة آمنة وخدمات

