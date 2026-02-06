جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»

تستضيف جمهورية مصر العربية، ممثلة في جامعة عين شمس بالقاهرة، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026، الدورة الثانية من الجامعة الشتوية لمشروع « FEF: Égypte «REINVENTE,أحد أبرز مشروعات التعاون الجامعي المصري–الفرنسي في مجالات التعليم العالي، وبناء القدرات، ودعم الفرنكوفونية، والاستثمار في الشباب المصري.

حدث أكاديمي دولي

ويأتي تنظيم هذا الحدث الأكاديمي الدولي تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وبتنسيق الدكتورة مها عليوة، رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، و د. كريستيل كومب، رئيس قسم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بجامعة إيكس مارسيليا، والسيد دانيال رينو، ملحق التعاون التعليمي بالمعهد الفرنسي بمصر.

استثمار استراتيجي في التعليم العالي المصري

يُموَّل مشروع FEF مصر «REINVENTE» من قبل صندوق فريق فرنسا (FEF) التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ويمثل استثمارًا بقيمة 735 ألف يورو خلال الفترة 2024–2026، ويقوده قسم التعاون والعمل الثقافي (SCAC) بسفارة فرنسا في مصر، ويُنفَّذ من خلال جامعة إيكس–مرسيليا، بالشراكة الوثيقة مع 14 جامعة مصرية حكومية وخاصة، وهى :

• جامعة عين شمس

• جامعة القاهرة

• ⁠جامعة الأسكندرية

• جامعة الأزهر

• جامعة حلوان

• جامعة MUST

• الجامعة الفرنسية في مصر

• جامعة قناة السويس

• جامعة بورسعيد

• جامعة كفر الشيخ

• جامعة مطروح

• جامعة الفيوم

• جامعة بني سويف

• جامعة المنيا

ويهدف المشروع إلى:

دعم وتطوير أقسام الدراسات الفرنسية بالجامعات المصرية بصورة مستدامة

مواكبة أعضاء هيئة التدريس في تحديث الممارسات البيداجوجية

تعزيز قابلية توظيف الطلبة المصريين وربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل.

مشروع وطني يجمع الجامعات المصرية

يمثل مشروع FEF مصر «REINVENTE» نموذجًا ناجحًا للتكامل الأكاديمي، حيث يجمع أربع عشرة جامعة مصرية من القاهرة والدلتا وصعيد مصر، في إطار شبكة وطنية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتعزيز العمل الجماعي بين المؤسسات الجامعية.

ومنذ إطلاقه، أسهم المشروع في تنفيذ:

بعثات تدقيق وتشخيص مؤسسي

برامج تدريبية متقدمة في مصر وفرنسا

جامعتين صيفيتين بمدينة إيكس-أون-بروفانس

جامعة شتوية بالقاهرة عام 2025

أيام دراسية وأسابيع ملاحظة

إنشاء منصة رقمية تعاونية مخصّصة لأعضاء هيئة التدريس

وقد استفاد من هذه الأنشطة أكثر من 100 أستاذ جامعي، مع تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر على الطلبة.

الجامعة الشتوية 2026: محطة أكاديمية مرجعية

تُعد الجامعة الشتوية 2026 بجامعة عين شمس محطة محورية في مسار المشروع، حيث تجمع أكثر من 130 أستاذًا جامعيًا مصريًا من الجامعات الشريكة، على مدار خمسة أيام من التدريبات وورش العمل والتبادلات الأكاديمية، بهدف:

تعزيز الكفاءات البيداجوجية

دمج التحول الرقمي في التعليم

تحديث البرامج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات الطلبة وسوق العمل

وقد تولّى قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب – جامعة عين شمس تنظيم استضافة هذا الحدث الدولي الهام بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة والمعهد الفرنسي بمصر .

مصر وفرنسا… بناء المستقبل معًا

يعكس مشروع FEF مصر «REINVENTE» عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي، ويؤكد التزام الجانبين ببناء تعاون جامعي مستدام قائم على الابتكار، وتداول المعرفة، والاستثمار طويل الأمد في الشباب.

وأكدت كريستيل كومب، المسؤولة العلمية عن المشروع، أن: «الاستثمار في تكوين الأساتذة هو استثمار مستدام في مستقبل الشباب المصري، وتجسّد الجامعة الشتوية 2026 هذه الرؤية عمليًا من خلال التبادل والابتكار والتعاون المصري–الفرنسي»ط