ديني

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

محمد صبري عبد الرحيم

تستعد بوابة الأزهر الإلكترونية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، ويترقب طلاب الإعدادية بالمعاهد الأزهرية، وينتظرون اعتماد النتيجة رسميًا، ونشر نتيجة الإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر الشريف، فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات.

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية الأزهرية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يتم إدخال رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر الرابط من هـــــــــــــنــــــــا

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نشر الأزهر الشريف رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف، يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية الاستعلام عن نتائج صفوف النقل في الأزهر 2025-2026، من خلال الرلابط التالي: https://natiga.azhar.eg/


خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026


للحصول على نتيجة امتحانات الترم الأول ومعرفة ترتيب الأوائل يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية اتباع الخطوات التالية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية:

1- الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

2- الضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

3- اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5- تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

6- الضغط على أيقونة استعلام.

7- تظهر نتيجة الطالب فورًا.

ضوابط النجاح في امتحانات صفوف الشهادة الإعدادية الأزهرية 


حدد قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث يتم احتساب 50% من درجات الطالب على امتحان الفصل الدراسى الأول، والـ50% على الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات الشهور والتقييمات والحضور.

شروط النجاح فى امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026


- ألا تقل الدرجة التى يحصل عليها فى أى مادة عن 25%.

- يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع الفصلين الدراسيين لكل مادة.

- يعقد امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم من خلال امتحان «شهر مايو» لكل مادة.

بوابة الأزهر الالكترونية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

يبلغ المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية للفصلين الدراسيين 490 درجة، بواقع 245 درجة لكل ترم.

تتوزع درجات الترم الواحد على المواد الأساسية:

أصول الدين 50 درجة

اللغة العربية 50 درجة

الرياضيات 30 درجة

الفقه 25 درجة

القرآن الكريم 20 درجة

الدراسات 20 درجة

العلوم 20 درجة

الثقافة الإسلامية 10 درجات

تفاصيل توزيع درجات الترم الواحد إجمالي 245 درجة:

أصول الدين: 50 درجة

اللغة العربية: 50 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الفقه: 25 درجة

القرآن الكريم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

اللغة الأجنبية: 20 درجة

الثقافة الإسلامية: 10 درجات

مواد لا تضاف للمجموع (الترم الواحد):

التربية الفنية: 10 درجات

الحاسب الآلي: 20 درجة

وسيتم إتاحة النتيجة إلكترونيًا فور اعتمادها رسميًا، لتخفيف الضغط على المعاهد الأزهرية وتسهيل عملية الاستعلام على الطلاب وأولياء الأمور.

