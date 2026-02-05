قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بنسبة نجاح 54.03%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

يوسف رجب

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025/2026 بنسبة نجاح بلغت 54.03%، وذلك بحضور طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 60304 طلبة وطالبات، حضر منهم 59292، وحقق النجاح 32035 طالبا بنسبة نجاح بلغت 54.03%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1209 طالبًا وطالبة، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1105، وعدد من حققوا النجاح 1075 بنسبة نجاح بلغت 97%.

وتابع: “بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 31 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 31 طالبا، وعدد من حققوا النجاح 29 طالبا بنسبة نجاح بلغت 93.5%”.

واستطرد: “بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية للمكفوفين 9 طالبًا وطالبة، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 9، وعدد من حققوا النجاح 9 بنسبة نجاح بلغت 100%”.

وأعرب محافظ قنا عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم مزيداً من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مطالباً بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

