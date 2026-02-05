قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفرح برمضان وزينة الشوارع.. هل هي بدعة أم مظهر مشروع؟

زينة رمضان
زينة رمضان
محمد البدوي

تتزين الشوارع والبيوت احتفالًا بقدوم الشهر الكريم، وتتجدد الأسئلة حول مشروعية بعض العادات المرتبطة باستقباله، وعلى رأسها إظهار الفرح وتعليق الزينة وإضاءة الأنوار. 

تعبيرًا عن المحبة والبهجة

وبين من يعتبر هذه المظاهر تعبيرًا عن المحبة والبهجة، ومن يصفها بالبدعة، يبرز دور المؤسسات الدينية في توضيح الرأي الشرعي الصحيح. 

الفرح برمضان وضوابطه

وفي هذا الإطار، حسم الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول هذه القضية، موضحًا الموقف الشرعي من الفرح برمضان وضوابطه، ومؤكدًا أن الإسلام دين يسر وفرح وتعظيم لشعائر الله.

 الفرح بقدوم شهر رمضان

وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفرح بقدوم شهر رمضان المبارك يُعد من نعم الله العظيمة التي تستوجب الشكر والسرور، مشيرًا إلى أن بلوغ الشهر الكريم في صحة وعافية من أعظم صور فضل الله على عباده.

واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾، كما استدل بقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: «بلوغ شهر رمضان والصيام فيه نعمة عظيمة لمن أقدره الله عليه»، مؤكدًا أن هذا الفرح مشروع ومطلوب شرعًا.

 إظهار الفرح بقدوم شهر رمضان 

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال حلقة برنامج «حافظي على رمضانك» المذاع على قناة «الناس»، أن إظهار الفرح بقدوم شهر رمضان لا حرج فيه، مشددًا على أن تعليق الزينة، أو إضاءة الأنوار، أو إعداد الأطعمة الخاصة بالشهر الكريم لا يُعد من البدع، بل يندرج تحت باب إظهار الفرح بأيام الله وتعظيم شعائره.

استقبال شهر رمضان

وأشار إلى أن المسلمين عبر العصور اعتادوا استقبال شهر رمضان بمظاهر متعددة للفرح، مثل إشعال القناديل والأنوار، معتبرًا أن هذه المظاهر من صور السرور المباحة التي تعكس مكانة الشهر الكريم في قلوب المسلمين.

تجنب إيذاء الآخرين

وأكد أمين الفتوى أن هذا الفرح يجب أن يكون منضبطًا بالضوابط الشرعية، موضحًا ضرورة تجنب إيذاء الآخرين أو التعدي على المال العام، سواء من خلال إزعاج الجيران أو سرقة التيار الكهربائي، مشددًا على أهمية الالتزام بالأخلاق والآداب العامة.

إدخال السرور على الأهل

وشدد على أن تعليق الزينة أو إضاءة الأنوار إذا خلا من المحرمات ولم يترتب عليه ضرر، فهو أمر مباح، وقد يكون مستحبًا إذا صاحبه حسن نية في استقبال الشهر الكريم، وتعظيم شعائره، وإدخال السرور على الأهل والأبناء.

واختتم الشيخ عويضة عثمان حديثه بالدعوة إلى الفرح بقدوم شهر رمضان بروح إيجابية ومنضبطة، قائلًا: «افرحوا بدخول الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير».

زينة رمضان شهر رمضان استقبال شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد سير العمل من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

أسعار الفراخ اليوم

الكيلو يصل إلى 115 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 فبراير

لعبة روبلوكس

شديدة الخطورة| حظر لعبة روبلوكس فى مصر.. كيف تحمى أطفالك منها؟

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد