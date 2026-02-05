الفرح برمضان وزينة الشوارع.. هل هي بدعة أم مظهر مشروع؟

تتزين الشوارع والبيوت احتفالًا بقدوم الشهر الكريم، وتتجدد الأسئلة حول مشروعية بعض العادات المرتبطة باستقباله، وعلى رأسها إظهار الفرح وتعليق الزينة وإضاءة الأنوار.

تعبيرًا عن المحبة والبهجة

وبين من يعتبر هذه المظاهر تعبيرًا عن المحبة والبهجة، ومن يصفها بالبدعة، يبرز دور المؤسسات الدينية في توضيح الرأي الشرعي الصحيح.

الفرح برمضان وضوابطه

وفي هذا الإطار، حسم الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول هذه القضية، موضحًا الموقف الشرعي من الفرح برمضان وضوابطه، ومؤكدًا أن الإسلام دين يسر وفرح وتعظيم لشعائر الله.

الفرح بقدوم شهر رمضان

وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفرح بقدوم شهر رمضان المبارك يُعد من نعم الله العظيمة التي تستوجب الشكر والسرور، مشيرًا إلى أن بلوغ الشهر الكريم في صحة وعافية من أعظم صور فضل الله على عباده.

واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾، كما استدل بقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: «بلوغ شهر رمضان والصيام فيه نعمة عظيمة لمن أقدره الله عليه»، مؤكدًا أن هذا الفرح مشروع ومطلوب شرعًا.

إظهار الفرح بقدوم شهر رمضان

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال حلقة برنامج «حافظي على رمضانك» المذاع على قناة «الناس»، أن إظهار الفرح بقدوم شهر رمضان لا حرج فيه، مشددًا على أن تعليق الزينة، أو إضاءة الأنوار، أو إعداد الأطعمة الخاصة بالشهر الكريم لا يُعد من البدع، بل يندرج تحت باب إظهار الفرح بأيام الله وتعظيم شعائره.

استقبال شهر رمضان

وأشار إلى أن المسلمين عبر العصور اعتادوا استقبال شهر رمضان بمظاهر متعددة للفرح، مثل إشعال القناديل والأنوار، معتبرًا أن هذه المظاهر من صور السرور المباحة التي تعكس مكانة الشهر الكريم في قلوب المسلمين.

تجنب إيذاء الآخرين

وأكد أمين الفتوى أن هذا الفرح يجب أن يكون منضبطًا بالضوابط الشرعية، موضحًا ضرورة تجنب إيذاء الآخرين أو التعدي على المال العام، سواء من خلال إزعاج الجيران أو سرقة التيار الكهربائي، مشددًا على أهمية الالتزام بالأخلاق والآداب العامة.

إدخال السرور على الأهل

وشدد على أن تعليق الزينة أو إضاءة الأنوار إذا خلا من المحرمات ولم يترتب عليه ضرر، فهو أمر مباح، وقد يكون مستحبًا إذا صاحبه حسن نية في استقبال الشهر الكريم، وتعظيم شعائره، وإدخال السرور على الأهل والأبناء.

واختتم الشيخ عويضة عثمان حديثه بالدعوة إلى الفرح بقدوم شهر رمضان بروح إيجابية ومنضبطة، قائلًا: «افرحوا بدخول الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير».