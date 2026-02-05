قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القبض على طرفي مشاجرة شارع العريش بالجيزة.. الداخلية : الخلاف على البيع تحول لمعركة بالأسلحة البيضاء

مصطفى الرماح

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات المشاجرة التى وقعت بشارع العريش فى الجيزة وذلك بعد منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين وبعض الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بأحد الشوارع بالجيزة.


بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص "مصاب بجرح بفروة الرأس" ، وشقيقته ونجلها "مصاب بجروح متفرقة بالجسم "وبحوزته سلاح أبيض وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم) ، طرف ثان (شخصان "مصابان بجروح متفرقة بالجسم") جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول افتراش بضائعهم بالشارع محل البلاغ تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الطرف الأول (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

