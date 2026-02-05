قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طلبات زواج وتعاطف.. التوأم الملتصق فاليريا وكاميلا ترند عالمي ينتهى بمفاجأة

التوأم الملتصق فاليريا وكاميلا
التوأم الملتصق فاليريا وكاميلا
كريم محمد

أثار حساب يحمل اسم فاليريا وكاميلا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما كتوأم ملتصق يعيشان في مدينة ميامي الأمريكية، وتمكنا خلال فترة قصيرة من تصدر الترند على إنستجرام، بقصة إنسانية مؤثرة ومظهر لافت للنظر.

ملامح مثالية جذبت آلاف المتابعين

وظهر التوأم، اللذان قالا إنهما يبلغان من العمر 25 عامًا، بملامح مثالية جذبت آلاف المتابعين، من بشرة خالية من العيوب، وأجسام متناسقة، وعيون لامعة، إلى جانب رواية خضوعهما لجراحات معقدة في العمود الفقري، مع بقاء آثار العمليات حتى الآن.

 أكثر من 288 ألف متابع مباشرة

وخلال 60 يومًا فقط قفز عدد متابعي الحساب إلى أكثر من 288 ألف متابع، وتلقت الشقيقتان آلاف التعليقات ورسائل الإعجاب، بل وتجاوز الأمر ذلك إلى طلبات زواج مباشرة من متابعين.

ترند عالمي اتكشف إنه ذكاء اصطناعي

لكن الصدمة جاءت لاحقًا، بعدما كشفت تحقيقات وخبراء في التكنولوجيا أن فاليريا وكاميلا ليستا شخصيتين حقيقيتين، وإنما نتاج متقن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

المثالية المفرطة وتعاطف الملايين 

وأوضح متخصصون أن الصور والفيديوهات تحمل دلائل واضحة على التوليد الرقمي، أبرزها "المثالية المفرطة" في الملامح، وبشرة بلا مسام، وعيون ذات مظهر زجاجي غير طبيعي، إلى جانب أخطاء تشريحية مستحيلة طبيًا، مثل تداخل الأنسجة عند منطقة الرقبة.

الذكاء الاصطناعي صنع توأم مزيف

المثير للجدل أن القائمين على الحساب استمروا في نفي حقيقة كونهما ذكاءً اصطناعيًا، بل استخدموا خاصية "سؤال وجواب" عبر القصص المصورة "ستوري"، للرد على المتابعين بعبارات من بينها: "إحنا بنتحرك وبنتكلم.. إزاي نكون ذكاء اصطناعي؟"، وهو ما اعتبره خبراء محاولة متعمدة لزيادة التفاعل وإشعال الجدل.

القصة أعادت فتح النقاش حول خطورة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، وقدرته على خداع الجمهور وصناعة ترندات وهمية خلال وقت قياسي.

https://youtube.com/shorts/6LgGaSBZyUw?si=QvaP8LhcWpjIuRox

فاليريا وكاميلا مواقع التواصل الاجتماعي توأم ملتصق تصدر الترند إنستجرام الذكاء الاصطناعي صناعة ترندات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب : رئيسة الوزراء اليابانية تزور البيت الأبيض في 19 مارس

ترامب وستارمر

موقع استراتيجي .. ترامب : محادثات مثمرة مع ستارمر حول جزر دييجو جارسيا

علم جنوب أفريقيا

جنوب إفريقيا: تصنيف الجفاف ونقص المياه كارثة وطنية

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد