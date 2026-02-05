متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا

قالت الإعلامية ياسمين عز إن حالة الطقس تشهد تقلبات ملحوظة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن الأجواء لا تزال شتوية خاصة في ساعات الليل، رغم الإحساس بالدفء خلال النهار، وهو ما يستدعي الحذر في اختيار الملابس.



وأكدت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، على أن الطقس في هذه الأيام «متقلب»، موضحة أن الصباح قد يشهد درجات حرارة مرتفعة نسبيًا، بينما تنخفض بشكل ملحوظ خلال الليل، مضيفة: «نصيحتي ليكم الصبح ما تلبسوش وبالليل ما تقلعوش، لأننا لسه في الشتا ولسه الصيف ما جاش».



وشددت على أن الأجواء الحالية لا تسمح بالتعامل وكأن فصل الصيف قد بدأ، قائلة إن البرودة الليلية ما زالت واضحة، ولا بد من مراعاتها لتجنب نزلات البرد والمشكلات الصحية.

رسالة للسيدات

وفي سياق اجتماعي، وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة للسيدات، دعتهم فيها إلى الاهتمام بالوجبات الدافئة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن الشتاء أوشك على الانتهاء، وأنه من الضروري استغلال الأيام المتبقية فيه.



وأضافت: «قبل ما الشتا يخلص، اعملي لجوزك النهاردة بالليل في عز الصقيع طبق دافي»، مشيرة إلى بعض الأكلات والمشروبات الشتوية مثل «القدسية» أو أي مسمى آخر لها باختلاف المحافظات، مع إمكانية إضافة العسل الأسود، أو تحضير بدائل بسيطة مثل الأرز باللبن الساخن، أو كوب من السحلب بالمكسرات، أو حتى الشاي بالنعناع.

الاهتمام والتجديد

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية إدخال التجديد في الحياة اليومية، ولو بأبسط الأمور، قائلة إن الاهتمام والتجديد يسهمان في خلق أجواء أسرية دافئة، تتناسب مع طبيعة الطقس البارد خلال هذه الفترة.