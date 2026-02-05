قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يصعد مجددًا في تعاملات مساء اليوم 5 - 2 - 2026
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

قالت الإعلامية ياسمين عز إن حالة الطقس تشهد تقلبات ملحوظة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن الأجواء لا تزال شتوية خاصة في ساعات الليل، رغم الإحساس بالدفء خلال النهار، وهو ما يستدعي الحذر في اختيار الملابس.
 

وأكدت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، على أن الطقس في هذه الأيام «متقلب»، موضحة أن الصباح قد يشهد درجات حرارة مرتفعة نسبيًا، بينما تنخفض بشكل ملحوظ خلال الليل، مضيفة: «نصيحتي ليكم الصبح ما تلبسوش وبالليل ما تقلعوش، لأننا لسه في الشتا ولسه الصيف ما جاش».


وشددت على أن الأجواء الحالية لا تسمح بالتعامل وكأن فصل الصيف قد بدأ، قائلة إن البرودة الليلية ما زالت واضحة، ولا بد من مراعاتها لتجنب نزلات البرد والمشكلات الصحية.

رسالة للسيدات

وفي سياق اجتماعي، وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة للسيدات، دعتهم فيها إلى الاهتمام بالوجبات الدافئة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن الشتاء أوشك على الانتهاء، وأنه من الضروري استغلال الأيام المتبقية فيه.


وأضافت: «قبل ما الشتا يخلص، اعملي لجوزك النهاردة بالليل في عز الصقيع طبق دافي»، مشيرة إلى بعض الأكلات والمشروبات الشتوية مثل «القدسية» أو أي مسمى آخر لها باختلاف المحافظات، مع إمكانية إضافة العسل الأسود، أو تحضير بدائل بسيطة مثل الأرز باللبن الساخن، أو كوب من السحلب بالمكسرات، أو حتى الشاي بالنعناع.

 الاهتمام والتجديد

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية إدخال التجديد في الحياة اليومية، ولو بأبسط الأمور، قائلة إن الاهتمام والتجديد يسهمان في خلق أجواء أسرية دافئة، تتناسب مع طبيعة الطقس البارد خلال هذه الفترة.

ياسمين عز الإعلامية ياسمين ع حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب : رئيسة الوزراء اليابانية تزور البيت الأبيض في 19 مارس

ترامب وستارمر

موقع استراتيجي .. ترامب : محادثات مثمرة مع ستارمر حول جزر دييجو جارسيا

علم جنوب أفريقيا

جنوب إفريقيا: تصنيف الجفاف ونقص المياه كارثة وطنية

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد