مطار برلين يعلق رحلاته الجوية بسبب الجليد

تسبب الجليد في توقف العمليات تمامًا في مطار برلين (BER) في ألمانيا واضطر المطار إلى إيقاف العمليات بالكامل مساء الخميس.

وصرح متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" بأنه لا يمكن الإقلاع أو الهبوط حاليًا.

كما جاء في موقع مطار برلين براندنبورج الإلكتروني: "بسبب الجليد ، لا يمكن الإقلاع أو الهبوط في 5 فبراير 2026. يُرجى التحقق من حالة رحلتكم ليوم 6 فبراير 2026."

أعلنت إدارة مطار برلين عن إلغاء رحلات جوية إلى مدن سويسرية هي جنيف وبازل وزيوريخ.

وقد أثر هذا التعطيل على حركة الطيران في العاصمة الألمانية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من ظروف جليدية خطيرة، على الرغم من أن عمليات الهبوط بدت في البداية غير متأثرة.

شهدت ألمانيا موجة برد قارس امتدت من يناير إلى فبراير، حيث غطت الثلوج برلين وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون -10 درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت).

وقد تسبب هذا الشتاء البارد غير المعتاد في فوضى عارمة في حركة النقل، لا سيما في القطارات.