قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الناتو والاتحاد الإفريقي يعززان شراكتهما العسكرية خلال محادثات رفيعة المستوى في أديس أبابا

الناتو والاتحاد الأفريقي
الناتو والاتحاد الأفريقي
أ ش أ

اجتمع ممثلون عسكريون كبار من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الإفريقي في مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا؛ في إطار الجولة العاشرة من المحادثات العسكرية - العسكرية، بما يؤكد عمق الشراكة القائمة على الندية والاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل بين الجانبين.

وتعود علاقة الناتو بالاتحاد الإفريقي إلى عام 2005، عقب طلب الاتحاد الإفريقي دعماً لبعثته في السودان، قبل أن تتطور لاحقاً إلى إطار متكامل للحوار السياسي والتعاون العسكري.

وتشكل هذه الجولة من المحادثات منصة مهمة لاستعراض مسيرة التعاون الممتدة على مدى عقدين، وتبادل وجهات النظر حول أولويات السلم والأمن في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القارتين.

وقد افتتح الجلسة رئيس وفد الاتحاد الإفريقي الجنرال شيك فانتـا مادي ديمبيليه، الذي شدد على أهمية ترسيخ المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المشاورات المنتظمة على مستوى الخبراء العسكريين تمثل آلية عملية لتعزيز التفاهم المشترك والتعامل مع المشهد الأمني المعقد الراهن.

وركزت المحادثات على تحويل الأهداف الاستراتيجية المشتركة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد وفد الناتو، برئاسة العقيد كارلوس لاتوري داردي، التزام الحلف بتعزيز الشراكة مع الاتحاد الإفريقي على أساس الحوار الصريح والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن الشراكة لا تقوم على المصالح المشتركة فقط، بل على العمل الميداني والتعاون العملي الذي يعزز الأمن والاستقرار في المنطقتين.

وشهدت الجولة العاشرة من المحادثات مشاركة واسعة من مختلف هياكل الناتو العسكرية والمدنية، بما في ذلك خبراء في الشؤون السياسية والعمليات والتحول العسكري، الأمر الذي عكس نهجاً متكاملاً للحلف في دعم مبادرات السلم والأمن التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وأكد الجانبان أهمية الوجود الدائم للناتو في أديس أبابا لضمان التنسيق المستمر مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون العملي في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب من خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة، إضافة إلى تطوير التنسيق في مجال النقل الاستراتيجي والخدمات اللوجستية دعماً لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، فضلاً عن بحث سبل التعاون في القضايا الناشئة مثل التداعيات الأمنية للتغير المناخي وتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن.

واختتمت المحادثات بوضع خارطة طريق طموحة لبقية العام، تهدف إلى تعميق التعاون العسكري العملي وتكثيف التفاعل السياسي رفيع المستوى، بما يضمن بقاء الشراكة بين الناتو والاتحاد الإفريقي مرنة وقادرة على الاستجابة للتحديات الأمنية المتغيرة وخدمة أهداف السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

حلف شمال الأطلسي ناتو الاتحاد الإفريقي أديس أبابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف تعلن بدء الاختبارات الشفوية للمسابقة المحلية 2026 في حفظ القرآن الكريم

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يختتم دورة تأهيلية جديدة للمقبلين على الزواج بمشيخة الأزهر

الأزهر للفتوى الإلكترونية يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم دورة التأصيل اللغوي ومنهجية الفهم الشرعي بمشاركة ٤٥ إمامًا وداعية من إندونيسيا

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم دورة التأصيل اللغوي ومنهجية الفهم الشرعي بمشاركة ٤٥ إمامًا وداعية من إندونيسيا

بالصور

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

فيديو

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد