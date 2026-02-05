قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن

كريم بنزيما
كريم بنزيما
حمزة شعيب

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا كاسحًا على مضيفه الأخدود بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقدم الهلال عرضًا هجوميًا قويًا، قاده النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي تألق في أول ظهور رسمي له بقميص الزعيم في الدوري السعودي، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 31 و60 و64، ليضع بصمته بقوة في اللقاء.

وأضاف مالكوم الهدف الرابع، قبل أن يواصل سالم الدوسري تألقه ويسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 74 و93، ليختتم الهلال مهرجان الأهداف بسداسية نظيفة.

وشهدت المباراة مشاركة بنزيما للمرة الأولى رسميًا مع الهلال في منافسات دوري روشن، حيث ساهم بشكل مباشر في أربعة أهداف، بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته هدفًا آخر، في بداية قوية لمشواره مع الفريق.

وبهذا الفوز، عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، جمعها من 15 انتصارًا و5 تعادلات دون أن يتلقى أي خسارة، رغم تعادله في آخر ثلاث جولات متتالية، ما زاد من قوة المنافسة على القمة.

في المقابل، واصل فريق الأخدود معاناته في مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، حصدها من انتصارين و4 تعادلات مقابل 14 هزيمة، ليبقى موقفه معقدًا في صراع البقاء.

الهلال السعودي كريم بنزيما دوري روشن

