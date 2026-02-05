هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا كاسحًا على مضيفه الأخدود بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقدم الهلال عرضًا هجوميًا قويًا، قاده النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي تألق في أول ظهور رسمي له بقميص الزعيم في الدوري السعودي، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 31 و60 و64، ليضع بصمته بقوة في اللقاء.

وأضاف مالكوم الهدف الرابع، قبل أن يواصل سالم الدوسري تألقه ويسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 74 و93، ليختتم الهلال مهرجان الأهداف بسداسية نظيفة.

وشهدت المباراة مشاركة بنزيما للمرة الأولى رسميًا مع الهلال في منافسات دوري روشن، حيث ساهم بشكل مباشر في أربعة أهداف، بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته هدفًا آخر، في بداية قوية لمشواره مع الفريق.

وبهذا الفوز، عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، جمعها من 15 انتصارًا و5 تعادلات دون أن يتلقى أي خسارة، رغم تعادله في آخر ثلاث جولات متتالية، ما زاد من قوة المنافسة على القمة.

في المقابل، واصل فريق الأخدود معاناته في مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، حصدها من انتصارين و4 تعادلات مقابل 14 هزيمة، ليبقى موقفه معقدًا في صراع البقاء.