فتحي سند : سيراميكا كليوباترا يرفض التعثر .. ويؤكد صدارته بالفوز على غزل المحلة

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالأداء القوي لفريق سيراميكا كليوباترا بعد فوزه المثير على غزل المحلة بنتيجة 3–2، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الدوري

وكتب سند عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “في جولة تعثر الأهلي وبيراميدز..سيراميكا كليوباترا رفض التعثر وخرج فائز 3–2 على غزل المحلة”.

وتابع: “في مباراة مفتوحة، مثيرة، وإيقاعها أوروبي على ستاد هيئة قناة السويس.. ماتش فيه روح، جرأة، وشخصية متصدر، وثلاث نقاط بتأكد إن تفوق سيراميكا كليوباترا مش صدفة”.

واختتم: “ سيراميكا يكمل الصدارة… والباقي يطارد”.

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العام.

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من فخري لاكاي "هدفين" وعمرو قلاوة في الدقائق 16 و32 و90+1، بينما سجل هدفي غزل المحلة كل من عبيدي إينزا جيمي مونجا في الدقيقتين 29 و90+3 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 35 ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 17 ليحتل المركز الـ 14.