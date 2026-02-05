قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 5 فبراير 2026 موجة تراجع قوية اليوم وخلال الأيام الماضية، فقد انخفض سعر الجرام بنحو 200 جنيه دفعة واحدة، كما فقد قرابة 1000 جنيه كاملة مقارنة بأعلى سعر سجله قبل أيام قليلة عند مستوى 7550 جنيهًا للجرام، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.
 

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ويأتي هذا التراجع بعد فترة من الارتفاعات المتسارعة التي شهدها سوق الذهب ، مدفوعًا بالتقلبات العالمية وتحركات سعر الدولار، إلا أن الأسعار دخلت حاليًا في حالة من الهدوء النسبي، مع استمرار حالة الترقب.
 

سعر الذهب اليوم في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من الاستقرار داخل أسواق الصاغة، بالتزامن مع متابعة واسعة من المواطنين لتحركات المعدن الأصفر، سواء بغرض الاستثمار والادخار أو شراء المشغولات الذهبية، خاصة مع استمرار العوامل العالمية المؤثرة على الأسعار، وفي مقدمتها أسعار الذهب عالميًا.
 

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

ويظل سعر الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولًا داخل السوق ، نظرًا لتوازنه بين السعر ونسبة الذهب الخالص، إضافة إلى كونه العيار الأساسي المستخدم في صناعة أغلب المشغولات الذهبية،خاصة في مناسبات الخطوبة والزواج.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفق آخر التحديثات على النحو التالي.

عيار 24

سعر البيع 7485 جنيهًا
سعر الشراء 7405 جنيهات

عيار 22

سعر البيع 6860 جنيهًا
سعر الشراء 6790 جنيهًا

عيار 21

سعر البيع 6550 جنيهًا
سعر الشراء 6480 جنيهًا

عيار 18

سعر البيع 5615 جنيهًا
سعر الشراء 5555 جنيهًا

عيار 14

سعر البيع 4365 جنيهًا
سعر الشراء 4320 جنيهًا

عيار 12

سعر البيع 3745 جنيهًا
سعر الشراء 3705 جنيهات

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم

سجلت أسعار وحدات الذهب الأكبر قيمة تراجعًا بالتزامن مع انخفاض سعر الجرام، وجاءت كالتالي.

الجنيه الذهب

سعر البيع 52400 جنيه
سعر الشراء 51840 جنيه

الأونصة

سعر البيع 232830 جنيه
سعر الشراء 230345 جنيه

الأونصة بالدولار

4833.49 دولار
 

ويُعد الجنيه الذهب من أكثر الأدوات المفضلة لدى الراغبين في الادخار، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية وسهولة تداوله، بينما تمثل الأونصة المؤشر الأهم لحركة الذهب عالميًا، حيث ترتبط بشكل مباشر بالبورصات العالمية وسعر الدولار.

