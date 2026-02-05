ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس إن إيران تجري مفاوضات ولا تريد أن نهاجمها.

وأضاف الرئيس الأمريكي: كما تعلمون، أرسلنا أسطولا كبيرا إلى تلك المنطقة.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك في أنحاء الشرق الأوسط مطارات قابلة للنقل ومدارج يتم نشرها ثم سحبها.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، بأن "ألمانيا، التي كانت في السابق محركًا لتقدم أوروبا، تحولت اليوم إلى محرك لتراجعها"، منتقدًا دورها داخل الترويكا الأوروبية ومسارها تجاه إيران.

وذكر عراقجي، في تصريحات له، قائلا إن إصرار ألمانيا على دفع الترويكا الأوروبية إلى إقصاء نفسها من المفاوضات النووية، والاتجاه بدلًا من ذلك إلى مسار إعادة فرض العقوبات على إيران، قبل أن يعود الشخص نفسه داخل الترويكا متوسلًا للعودة إلى المفاوضات ذاتها.