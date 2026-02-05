قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر مع منتصف تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026 دون أي تغيير في محلات الصاغة.

استقرار الذهب

حافظ الذهب على هدوءه مع اقتراب نهاية تداولات اليوم الخميس؛ على استقراره بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم

هبوط في أول التعاملات المسائية

وسجل سعر جرام الذهب هبوطًا بمتوسط 120 جنيه على الأقل من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية.

تذبذب المعدن الأصفر

وفقًا لما اعلنه تحركات الأسواق والتي تضمنت هبوطًا حادًا في سعر الذهب على مدار الأسبوع الماضي بقيمة كسرت حاجز الـ1100 جنيه في المتوسط مستكملًا بذلك معدل هبوطه المتكرر.

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6500.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7428 جنيه للبيع و 7485 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6500 جنيه للبيع و 6550 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين أعيرة الذهب نحو 5571 جنيه للبيع و 5614 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4333 جنيه للبيع و 4366 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألف جنيه للبيع و 52.4 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4838 دولار للبيع و 4840 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تحركات الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضا حادا، اليوم الخميس، في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين تقريبا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 4876.12 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‍تسليم أبريل 1.1% إلى 4896.30 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الدولار ‌إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم "الخميس".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية ‍12.4 ‌% إلى 77.09 دولار للأوقية، فيما كانت الفضة قد سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولار.

كما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.7% إلى 2056.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار ⁠في 26 يناير الماضي، وهبط البلاديوم 5 % تقريبا إلى 1689.25 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

النائب صالح محمود

نائب الشيوخ : فوز حياة كريمة بجائزة دبي الدولية تتويج لجهود مصر في التنمية المستدامة

النائب علي مهران

علي مهران: فوز «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية تتويج عالمي للتجربة المصرية في مجال التنمية

أعلن النائب أحمد الحمامصي

دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث أمام «تشريعية الشيوخ».. الحمامصي: القانون موجود والتطبيق غائب والإناث الأكثر تضررا

بالصور

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

هل التمر يسبب زيادة الوزن .. تفاصيل

التمر
التمر
التمر

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حد أقصى

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد