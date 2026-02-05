نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

لفتت الفنانة نينا مغربي الأنظار بإطلالة استثنائية عكست مزيجا متوازنا بين الأناقة الراقية والأنوثة الجريئة، حيث ظهرت بفستان سهرة فخم جاء بتصميم شفاف ناعم، مطرز بالكامل بتفاصيل لامعة دقيقة من الخرز والكريستال، انسابت على القماش في خطوط انسيابية منحت الإطلالة بعدا بصريا.

واعتمدت الفنانة الصاعدة نينا مغربي فستانا ذا قصة طويلة بأكمام شفافة واسعة، تميزت بتطريز كثيف ومتدرج أضفى حركة وحيوية على التصميم، بينما جاءت الياقة المرتفعة لتمنح الإطلالة لمسة من الرقي الكلاسيكي، في توازن ذكي مع جرأة الخامة وتفاصيلها اللامعة.

واختارت نينا تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة، أبرزت ملامح وجهها الأنثوية، مع مكياج هادئ ركز على إبراز العينين بلمسات دافئة وبشرة مضيئة، ما عزز من فخامة الإطلالة دون مبالغة.

ونشرت نينا مغربي هذا السيشن عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالًا بعيد ميلادها، حيث لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئتها والإشادة بإطلالتها اللافتة وحضورها الأنيق.

وتتميز نينا مغربي باختيار أزيائها بعناية، وحضورها اللافت الذي يجمع بين الثقة والجاذبية، لتثبت أنها واحدة من النجمات القادرات على خطف الأضواء بإطلالات مدروسة تعكس شخصيتها الفنية وأسلوبها الخاص.

من جهة أخرى تشارك نينا مغربى فى الموسم الرمضاني بمسلسل «رجال الظل.. عملية رأس الأفعى»، حيث تجسد البطولة النسائية أمام النجم أمير كرارة، في عمل درامي يجمع بين التشويق والبعد الإنساني، وتظهر نينا مغربي خلال أحداث المسلسل في شخصية «فرح»، وهي شخصية رومانسية محورية تربطها علاقة عاطفية مع بطل العمل أمير كرارة، في إطار درامي تتشابك فيه المشاعر مع الصراعات والأحداث المتلاحقة.

وكانت نينا مغربي قد لفتت الأنظار منذ بداياتها الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل «نسر الصعيد»، ثم واصلت حضورها المميز في أعمال لاقت صدى واسعا، من بينها «ليالينا 80»، إلى جانب عدد من الأعمال الدرامية الأخرى التي أسهمت في بناء رصيدها الفني، وشهدت الفترة الأخيرة تألقا لافتا لنينا مغربي، حيث شاركت في مسلسل «الكتيبة 101» الذي حظي بإشادات نقدية وجماهيرية، إضافة إلى مسلسل «نعيشها بفرحة».