وداعا الإنفلونزا .. ابتكار بخاخ أنفى يمنع الإصابة بأدوار البرد الشديدة | تفاصيل



ثورة في الوقاية من الإنفلونزا.. بخاخ أنفي مطور يعطل الفيروس فور دخوله للجسم.



تمكن فريق من العلماء من ابتكار بخاخ أنفي فعّال في الحماية من سلالات مختلفة من الإنفلونزا مما يفتح آفاقا جديدة لمكافحة تفشي الإنفلونزا الموسمية خاصة فى ظل ظهور سلالات متحورة منها.



وذكرت صحيفة إندبندنت أنه على الرغم من تطوير اللقاحات، ما تزال الإنفلونزا الموسمية تتسبب في وفاة ما يقرب من 650 ألف شخص سنويا في العالم خاصة فى ظل ظهور سلالات جديدة باستمرار بل واحتمال أن تشكل المتغيرات الأحدث تهديدات وبائية محتملة بل وتكون اللقاحات القديمة أقل فعالية.

تفاصيل الدراسة

سعى العلماء لابتكار طرق جديدة تساعد فى الحماية من هذا الفيروس مثل علاجات الأجسام المضادة، لكن معظمها على شكل حقن لا تحفز كميات كبيرة من الأجسام المضادة في المناطق المخاطية مثل الأنف.

وابتكر فريق من علماء من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد جسم مضاد لـ CR9114 يمكن إعطاؤه عبر الأنف.

أمن وفعال

ووجدت تجربة سريرية مبكرة أن هذه الأجسام المضادة، التي رشها متطوعين أصحاء فى الأنف، ترتبط بالفيروس وتعطله (Neutralization، بمعنى إبطال مفعوله ومنعه من إحداث العدوى).

ووجد العلماء أن بخاخ الأجسام المضادة الأنفي آمن ومتحمل بشكل جيد لدى البشر في تجربتين شملتا 143 مشاركا وكتب العلماء في الدراسة المنشورة في مجلة Science Translational Medicine: "كان CR9114 البخاخ الأنفي آمنا ومتحمل جيد عبر جميع الجرعات والجداول".

وأكدت الدراسة أن "هذه البيانات تشكل الأساس لدراسات الفعالية على البشر وتشير إلى أن البخاخ CR9114 الأنفي قد يمثل وقاية مناعية فعالة ضد فيروس الإنفلونزا.