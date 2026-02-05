قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ميلان ونابولي والأوفر حظًا | صراع مثير في الدوري الإيطالي

عبدالحكيم أبو علم

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الي إستمرار صدارة الدوري الإيطالي حيث يسعى لتحقيق الفوز علي ساسولو في المباراة المقرر لها الأحد ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.


ويتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق خمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، الذي فاز في الجولة الماضية على بولونيا بثلاثية نظيفة، وفي حال فوز إنتر، الذي هزم كريمونيزي بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، على ساسولو، سيرفع الفارق إلى ثماني نقاط حتى موعد حلول الجولة القادمة.


ويبدو إنتر ميلان المرشح الأوفر حظا للفوز بالمباراة، خاصة مع تحقيق الفريق عشرة انتصارات متتالية في المسابقة، وعدم تعثره في الجولات الماضية حتى في أصعب الظروف، حيث أبدى فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو استقرارا في الأداء على المستويين المحلي والقاري، خاصة وأن الفريق نجح في التأهل لمرحلة ملحق دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بعد منافسة قوية.


وسيكون نابولي، أقرب منافس لإنتر ميلان في الجولة 24، على موعد مع مواجهة قوية أمام مضيفه جنوه، يوم السبت، وهو يسعى أيضا لاستغلال غياب ميلان من أجل البقاء على بعد نقطة واحدة منه.


ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 46 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف ميلان، وسيأتي فوزه على جنوه بفائدة بحيث يقلص الفارق مع ميلان لنقطة، في انتظار تعثره في الجولة القادمة أو حتى في مباراته المؤجلة أمام كومو.

