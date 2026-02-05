شعبة العطارة : استقرار أسعار البهارات في رمضان .. وارتفاع محدود بجوز الهند

قال عبد الفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة العطارة بالقاهرة، إنّ بعض السلع شهدت ارتفاعًا محدودًا في الأسعار نتيجة انخفاض المحاصيل في دول الإنتاج، مشيرًا إلى أن جوز الهند من الأصناف التي ارتفع سعرها بنحو 20% بسبب قلة المحصول في دول مثل إندونيسيا وسريلانكا وفيتنام.

وأضاف العطار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ البهارات المستخدمة في المطبخ خلال شهر رمضان متوفرة بكميات كافية، وأسعارها مستقرة عند نفس مستويات العام الماضي، مؤكدًا أن التوابل تُعد عنصرًا أساسيًا في المطبخ الرمضاني ولا غنى عنها.

أهمية وعي المستهلك

وشدد رئيس شعبة العطارة بالقاهرة على أهمية وعي المستهلك أثناء الشراء، مؤكدًا أن من حق المواطن التأكد من صلاحية المنتج وتاريخ إنتاجه ومصدره، وضرورة الشراء من أماكن معلومة المصدر لضمان الحصول على جودة جيدة وسلع آمنة.

المناطق التاريخية والشعبية

وتابع أن شهر رمضان له طابع خاص في مصر، ويظهر ذلك بوضوح في المناطق التاريخية والشعبية مثل السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة والجمالية والدرب الأحمر، معربًا عن أمله في أن تكون أيام الشهر الكريم أيام خير وبركة على الجميع.