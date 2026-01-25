مستوطنون يحرقون مركبتين ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية عطارة شمال رام الله

هاجم مستوطنون، فجر الأحد، قرية عطارة شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأضرموا النار في مركبتين تعودان لمواطنين فلسطينيين، كما كتبوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل، في اعتداء جديد يطال السكان وممتلكاتهم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الهجوم استهدف مواطن فلسطيني، حيث أقدم المستوطنون على إشعال النيران في مركبتين كانتا متوقفتين بالقرب من المنزل قبل أن يفروا من المكان.

وأضافت المصادر أن تدخل الأهالي بشكل سريع حال دون امتداد النيران، إذ تمكنوا من إخماد الحريق قبل احتراق المركبتين بالكامل، ما أسفر عن أضرار مادية جزئية دون تسجيل أي إصابات في صفوف السكان.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وسط توثيق متزايد لاعتداءات تطال المنازل والمركبات والأراضي الزراعية.

وبحسب معطيات فلسطينية، فقد أسفر التصعيد في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة عن مقتل نحو 1100 فلسطيني، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 9350 شخصًا، في وقت تتواصل فيه الاقتحامات والاعتداءات في مناطق متفرقة.