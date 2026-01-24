أول قرار من لجنة التكنوقراط لتحسين حياة سكان قطاع غزة.. تفاصيل

قررت "لجنة التكنوقراط" إعفاء سكان غزة من كل أنواع الرسوم والضرائب المفروضة مقابل الحصول على الخدمات المحلية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المتزايدة على الفلسطينيين بالقطاع.



ويشمل القرار، وفق ما أعلنته اللجنة، إعفاء القطاعات التجارية والصناعية من أي ضرائب أو رسوم، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار دعم صمود الفلسطينيين وتعزيز استمرارية تقديم الخدمات، والمساهمة في تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها سكان قطاع غزة.