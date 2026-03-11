قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«منسي» و«بيزيرا» في الهجوم .. ملامح تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي
بترانيم وطنية.. «كورال كونسرفتوار» يُفاجئ ركاب محطة عدلي منصور في يوم الشهيد | صور
فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب
نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور
مضيق هرمز بين الوعد الكاذب والصادق.. «ترامب» يعجز أمام إيران في حماية السفن ويتجاهل استغاثتها
الشرق الأوسط على حافة تصعيد جديد.. هل تمهّد تصريحات ترامب لضربة أمريكية أقوى ضد إيران؟
احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم
دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان.. 20 دعوة تجلب لك الخير
طقس مُتقلب.. الأرصاد تحذّر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق
تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو
24 ساعة من النار.. المقاومة العراقية تمطر القوات الأمريكية بشن 31 عملية
أخبار البلد

بترانيم وطنية.. «كورال كونسرفتوار» يُفاجئ ركاب محطة عدلي منصور في يوم الشهيد | صور

احتفالية اليوم
احتفالية اليوم
حمادة خطاب

في لفتة وطنية وفنية، شهدت محطة عدلي منصور التبادلية، التي تجمع بين الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف "LRT"، احتفالية استثنائية أحياها كورال كونسرفتوار الأكاديمية، وذلك تخليدًا لذكرى يوم الشهيد.

أقيمت الفعالية بالتعاون بين وزارة الثقافة وتحت إشراف كامل من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، في إطار سعي الدولة لتحويل محطات النقل الجماعي الحديثة إلى منصات ثقافية وفنية تلامس وجدان المواطن في حياته اليومية.

وتفاجأ الركاب أثناء رحلتهم اليومية بأصوات شابة تقدّم باقة من الأغاني الوطنية الحماسية والمقطوعات التي تعلي من قيمة الشهادة والتضحية، مما أضفى أجواءً من الفخر والبهجة داخل ردهات المحطة التبادلية الأكبر في المنطقة.

محطة عدلي منصور التبادلية القطار الكهربائي كونسرفتوار

