بترانيم وطنية.. «كورال كونسرفتوار» يُفاجئ ركاب محطة عدلي منصور في يوم الشهيد | صور

في لفتة وطنية وفنية، شهدت محطة عدلي منصور التبادلية، التي تجمع بين الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف "LRT"، احتفالية استثنائية أحياها كورال كونسرفتوار الأكاديمية، وذلك تخليدًا لذكرى يوم الشهيد.

أقيمت الفعالية بالتعاون بين وزارة الثقافة وتحت إشراف كامل من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، في إطار سعي الدولة لتحويل محطات النقل الجماعي الحديثة إلى منصات ثقافية وفنية تلامس وجدان المواطن في حياته اليومية.

وتفاجأ الركاب أثناء رحلتهم اليومية بأصوات شابة تقدّم باقة من الأغاني الوطنية الحماسية والمقطوعات التي تعلي من قيمة الشهادة والتضحية، مما أضفى أجواءً من الفخر والبهجة داخل ردهات المحطة التبادلية الأكبر في المنطقة.