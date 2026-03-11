قذيفة مجهولة المصدر .. هجوم على سفينة حاويات شمال غرب رأس الخيمة الإماراتية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض سفينة حاويات لأضرار جراء "قذيفة مشتبه بها" قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض سفينة حاويات لأضرار قبالة الساحل الشمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الهيئة في تقرير لها يوم الأربعاء أن الحادث نجم عن "قذيفة مشتبه بها ولكن مجهولة المصدر"، وأن طاقم السفينة "يجري التحقيق في حجم الأضرار".

وأضافت الهيئة أن السفينة كانت تقع شمال غرب رأس الخيمة الإماراتية، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض المناطق، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ضمن الموجة الـ37 من عملية "الوعد الصادق 4"، التي انطلقت ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت بعض مناطق المملكة.