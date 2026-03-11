قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

آية التيجي

مع اقتراب الأعياد والمناسبات، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الغريبة الناعمة والهشة في المنزل بمذاق يشبه المحلات. 

وتعد وصفة الشيف نونا من أشهر الطرق التي يعتمدها عشاق الحلويات، حيث تقوم على قاعدة سهلة في المقادير تعرف باسم نسبة 4:2:1، والتي تمنح الغريبة قوامها الناعم والمميز.

مقادير تحضير الغريبة:

4 أكواب دقيق فاخر منخول
2 كوب سمنة نباتي أو بلدي (باردة جدًا أو متجمدة)
1 كوب سكر بودرة منخول
رشة فانيليا أو فانيليا سائلة
رشة ملح صغيرة
للتزيين: 

فستق حلبي أو لوز أو قرنفل حسب الرغبة

طريقة عمل الغريبة الناعمة خطوة بخطوة:
ـ خفق السمن والسكر
في العجان الكهربائي أو باستخدام المضرب اليدوي، تُخفق السمنة الباردة مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا فاتح اللون وهش القوام.
ـ إضافة الدقيق والنكهات
تُضاف الفانيليا ورشة الملح، ثم يُضاف الدقيق تدريجيًا مع التقليب أو العجن الخفيف حتى تتكون عجينة ناعمة متماسكة لا تلتصق باليد.

ـ ترك العجينة لترتاح
تُغطى العجينة وتُوضع في الثلاجة لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة حتى تتماسك ويسهل تشكيلها.
ـ تُشكل العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم، ثم توضع حبة فستق أو لوز في منتصف كل قطعة مع الضغط الخفيف.

ـ تُرص القطع في صينية فرن دون الحاجة لدهنها، ثم تُخبز في فرن هادئ على درجة حرارة 140 إلى 150 درجة مئوية لمدة 10 إلى 12 دقيقة في الرف الأوسط.

أسرار نجاح الغريبة

ـ الغريبة لا تتحمر من الأعلى، ويكفي أن يتغير لونها قليلًا من الأسفل فقط.

ـ تُترك الغريبة في الصينية حتى تبرد تمامًا قبل نقلها حتى لا تتفتت، ثم تُحفظ في علبة محكمة الغلق للحفاظ على قوامها الهش.

ـ استخدام السمنة الباردة أو المتجمدة لأنها سر القوام الهش.

ـ اختيار دقيق فاخر أو دقيق مخصص للكحك والبسكويت.

ـ ضبط درجة حرارة الفرن الهادئة بين 140 و150 درجة.

ـ عدم الإفراط في العجن حتى لا تصبح الغريبة قاسية.

