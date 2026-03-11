قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
أسعار الذهب ترتفع عالميًا بنحو 1.19% مدعومة بانخفاض قيمة الدولار
مواجهات نارية في أوروبا.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي.. وسان جيرمان ضد تشيلسي.. و آرسنال في مهمة صعبة أمام ليفركوزن
ليلة أوروبية مُشتعلة.. بايرن يكتسح وأتلتيكو يمطر شباك توتنهام وبرشلونة ينجو أمام نيوكاسل
رئيس جامعة الأزهر من مسجد الحسين: الصيام رحمة إلهية وأيامه قليلة لكنها عظيمة الأجر
سيناريوهات المُواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تتجه الحرب إلى الاستنزاف بدلًا من الضربة القاضية؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2026 .. والقنوات الناقلة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته
مجموعة مصر بالمونديال.. الفيفا يكشف قرار ترامب بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026
جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى
الموجة 37 تتوسع .. هجوم إيراني على قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
مواجهات نارية في أوروبا.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي.. وسان جيرمان ضد تشيلسي.. و آرسنال في مهمة صعبة أمام ليفركوزن

ريال مدريد
ريال مدريد

تتواصل اليوم منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة أربع مواجهات قوية تحمل طابع الإثارة والندية يتصدرها الصدام المرتقب بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب سانتياجو برنابيو إلى جانب مواجهة باريس سان جيرمان مع تشيلسي ولقاء باير ليفركوزن أمام آرسنال فيما يستقبل بودو جليمت النرويجي فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

الريال والسيتى .. كلاسيكو حديث 

وتحظى قمة مدريد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي باهتمام خاص بعدما تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز مواجهات البطولة الأوروبية. فقد أصبح اللقاء بين الفريقين بمثابة " كلاسيكو حديث " في دوري الأبطال حيث تواجها 15 مرة منذ عام 2013 من بينها 11 مباراة منذ عام 2020 ما يعكس حجم التنافس المتصاعد بينهما في العقد الأخير.

وتشير الأرقام إلى تقارب كبير في النتائج بين العملاقين إذ حقق ريال مدريد الفوز في ست مباريات مقابل خمس انتصارات لمانشستر سيتي بينما انتهت أربع مواجهات بالتعادل ولكن أهمية المباراة الحالية تتضاعف كونها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية للبطولة خلال خمسة مواسم متتالية.

ويسعى ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 15 لقبًا إلى مواصلة هيمنته القارية والتقدم خطوة جديدة نحو اللقب السادس عشر إلا أن مهمة الفريق الملكي لن تكون سهلة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بسبب الإصابات التي ضربت صفوفه في الفترة الأخيرة.

ويغيب عن الفريق عدد من أبرز نجومه على رأسهم جود بيلينجهام ورودريجو إضافة إلى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هداف الفريق هذا الموسم والذي سجل 38 هدفًا في مختلف المسابقات ويعاني مبابي من مشكلة في الركبة أبعدته عن التدريبات الجماعية منذ ديسمبر الماضي مع ترقب إمكانية لحاقه بمباراة الإياب.

وفي المقابل يدخل مانشستر سيتي المواجهة بثقة كبيرة بعدما تأهل مباشرة إلى دور الـ16 عقب أداء قوي في مرحلة الدوري الموحد حيث جمع 16 نقطة وكان من بين نتائجه البارزة الفوز على ريال مدريد نفسه في ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف في ديسمبر الماضي.

ويعول المدرب بيب جوارديولا على القوة الهجومية لفريقه بقيادة النجم النرويجي إيرلينج هالاند في مباراة ستكون أيضًا محطة تاريخية للمدرب الإسباني الذي يستعد لخوض مباراته رقم 190 في دوري أبطال أوروبا ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الاسكتلندية أليكس فيرغسون.

نهائى مبكر 

وفي مواجهة أخرى لا تقل قوة يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي فريق تشيلسي الإنجليزي في مباراة تحمل أجواء ثأرية خاصة بعد خسارة الفريق الباريسي نهائي كأس العالم للأندية أمام النادي اللندني بثلاثية نظيفة الصيف الماضي.

لكن ظروف الفريقين تبدلت منذ ذلك الوقت إذ شهد تشيلسي تغييرًا على مستوى الجهاز الفني بعد رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا وتعيين الإنجليزي ليام روسينيور مدربًا للفريق. ونجح المدرب الشاب في تحقيق نتائج جيدة منذ توليه المهمة إذ خسر ثلاث مباريات فقط من أصل 15 مواجهة خاضها حتى الآن.

في المقابل يدخل باريس سان جيرمان اللقاء وسط ضغوط كبيرة بعد تراجع نتائجه مؤخرًا خاصة عقب خسارته أمام موناكو في الدوري الفرنسي ما دفع وسائل الإعلام المحلية للحديث عن أزمة فنية يمر بها الفريق بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

كما يفتقد الفريق الباريسي بعض العناصر المؤثرة في خط الوسط مثل فابيان رويس وجواو نيفيز بينما تمثل عودة النجم عثمان ديمبيلي دفعة قوية للفريق هجوميًا بعد تعافيه من الإصابة.

ارسنال مع باير ليفركوزن

وعلى الأراضي الألمانية يلتقي باير ليفركوزن مع آرسنال الإنجليزي في مواجهة تحمل طموحات كبيرة للفريقين ويعيش آرسنال فترة مميزة هذا الموسم حيث قدم أداءً لافتًا في دور المجموعات وحقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الثماني ليؤكد قوته الهجومية والدفاعية في البطولة.

كما يتصدر الفريق اللندني الدوري الإنجليزي بفارق مريح وهو ما يعزز طموحاته في المنافسة بقوة على لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

أما ليفركوزن فيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض نتائجه المتذبذبة في الدوري الألماني معتمدًا على سجله الجيد على ملعبه الذي لم يخسر عليه في آخر ست مباريات.

بودو جليمت يأمل فى مواصلة مفاجآته

وفي المباراة الرابعة يواصل فريق بودو جليمت النرويجي كتابة قصته الاستثنائية في البطولة عندما يستضيف سبورتينج لشبونة فقد أصبح الفريق القادم من مدينة صغيرة شمال النرويج أحد أبرز مفاجآت النسخة الحالية بعدما أطاح بعدد من الأندية الكبيرة خلال مشواره القاري.

ويأمل الفريق النرويجي في مواصلة مغامرته الأوروبية وتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه قبل مواجهة الإياب في البرتغال بينما يدخل سبورتينج المباراة بثقة بعد سلسلة نتائج قوية إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 12 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

