أخطاء شائعة في «كي الملابس» تُفسدها .. تجنبيها للحفاظ على ملابسك لأطول فترة

تبدو عملية كي الملابس من المهام المنزلية الروتينية البسيطة، لكنها في الحقيقة تحتاج إلى بعض الانتباه، لأن ارتكاب أخطاء صغيرة أثناء الكي قد يؤدي إلى تلف الأقمشة أو تقصير عمر الملابس دون أن نلاحظ ذلك.

الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس

ووفقًا لما ذكره تقرير نشره موقع News Ukraine، فإن هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس، والتي قد تسبب بقعًا أو علامات لامعة أو حتى تلفًا في الأنسجة، ومنها :

ـ كي الملابس المتسخة:

من الأخطاء الشائعة كي الملابس وهي متسخة أو تحتوي على بقع، حيث تؤدي حرارة المكواة إلى تثبيت البقع داخل النسيج بشكل دائم، ما يجعل إزالتها لاحقًا أكثر صعوبة.

لذلك يُنصح دائمًا بفحص الملابس جيدًا قبل كيها والتأكد من تنظيفها أو غسلها إذا كانت تحتوي على أي بقع.

ـ استخدام مكواة متسخة:

قد تتراكم الرواسب أو الصدأ مع مرور الوقت على قاعدة المكواة، وإذا لم يتم تنظيفها بانتظام فقد تنتقل هذه الأوساخ إلى الملابس وتترك بقعًا بنية أو علامات حروق.

وينصح الخبراء بتنظيف قاعدة المكواة باستخدام خليط من صودا الخبز والخل بعد فصلها عن الكهرباء وتركها حتى تبرد تمامًا، مع استخدام قطعة قماش ناعمة لتجنب خدش السطح.

ـ الكي على أسطح غير مناسبة:

يلجأ البعض إلى كي الملابس سريعًا على السرير أو وسادة الأريكة، لكن هذه الطريقة قد تؤدي إلى تمدد القماش وعدم إزالة التجاعيد بشكل صحيح.

ويفضل استخدام لوح كي مخصص وثابت لضمان توزيع الحرارة والضغط بطريقة مناسبة.

ـ كي الملابس دون قلبها من الداخل:

الأقمشة الرقيقة أو الملابس المطبوعة والمطرزة قد تتعرض للتلف عند تعرضها المباشر للحرارة.

لذلك يفضل قلب الملابس من الداخل إلى الخارج قبل كيها، أو وضع قطعة قماش خفيفة بين المكواة والملابس لحماية النسيج.

ـ استخدام درجة حرارة غير مناسبة:

ضبط المكواة على أعلى درجة حرارة قد يبدو حلًا سريعًا للتخلص من التجاعيد، لكنه قد يسبب تلف الأقمشة الحساسة مثل الحرير أو الكتان.

وينصح دائمًا بمراجعة ملصق العناية الموجود على الملابس للتأكد من درجة الحرارة المناسبة لكل نوع قماش.

ـ طي الملابس وهي ساخنة:

من الأخطاء الشائعة أيضًا طي الملابس فور الانتهاء من كيها وهي لا تزال ساخنة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور تجاعيد جديدة بسرعة.

والأفضل ترك الملابس تبرد قليلًا على سطح مستوٍ قبل طيها أو ارتدائها للحفاظ على مظهرها الأنيق.