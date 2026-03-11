موعد سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري للموسم 2025-2026

تُجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مراسم سحب قرعة المرحلة النهائية من بطولة دوري «نايل» لموسم 2025-2026، وذلك مساء الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة، بأحد فنادق العاصمة القاهرة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في المسابقة.

وتأتي هذه الخطوة عقب انتهاء منافسات المرحلة الأولى من بطولة الدوري، حيث تستعد الأندية للدخول في المرحلة الحاسمة التي ستحدد بطل المسابقة، إلى جانب تحديد الفرق التي ستصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

مرحلة حاسمة لتحديد بطل الدوري

ومن المنتظر أن تسفر القرعة عن تحديد مواجهات المرحلة النهائية من المسابقة، والتي تمثل المرحلة الأهم في مشوار الفرق المتنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الجاري.

ووفقًا لنظام البطولة، تتنافس أول 7 أندية في جدول ترتيب الدوري على حسم اللقب خلال المرحلة النهائية، بينما تخوض بقية الفرق صراعًا قويًا من أجل البقاء في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط.

كما تشهد هذه المرحلة منافسة قوية بين الأندية في ظل تقارب المستويات والطموحات المختلفة لكل فريق مع اقتراب الموسم من محطاته الأخيرة.

صراع الهبوط وتعديل عدد الأندية

وفي المقابل، تخوض الأندية الأخرى صراع البقاء في الدوري الممتاز، حيث من المقرر هبوط 4 فرق إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الحالي.

وفي الوقت نفسه، ستصعد ثلاثة أندية إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، ليصبح عدد الفرق المشاركة في البطولة 20 ناديًا بدلًا من 21 فريقًا كما هو الحال في الموسم الجاري.

ويشهد الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز مشاركة 21 ناديًا، أبرزهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، إلى جانب أندية الإسماعيلي، زد، مودرن سبورت، المصري، سيراميكا، البنك الأهلي، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، إنبي، بتروجيت، حرس الحدود، غزل المحلة، سموحة، فاركو، الجونة، المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.