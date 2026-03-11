توتر خليجي | صفارات الإنذار تهز البحرين وتصعيد إيراني ضد الأسطول الأمريكي الخامس

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض المناطق، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ضمن الموجة الـ37 من عملية "الوعد الصادق 4"، التي انطلقت ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت بعض مناطق المملكة.

وأكد المالكي اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، وأضاف، بحسب ما نشره عبر منصة «إكس»، أنه تم اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن.