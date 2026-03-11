قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموجة 37 تتوسع .. هجوم إيراني على قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
موعد مباراة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى من الدوري
حكم الاعتكاف بالمنزل في العشر الأواخر من رمضان
مريم صبري تكشف لـ «صدى البلد»: تجربتي في «اسأل روحك» مختلفة ومليئة بالتحدي والإثارة|صور
موعد سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري للموسم 2025-2026
قذيفة مجهولة المصدر .. هجوم على سفينة حاويات شمال غرب رأس الخيمة الإماراتية
إيران تشتعل .. انفجارات ضخمة قرب مطار طهران
انتصار تكشف لـ «صدى البلد» أسرار شخصيتها في «الكنيج»: عايدة العارجة مختلفة ومميزة
بعد هجومه على أمريكا وإسرائيل.. زعيم كوريا الشمالية يتابع تجارب صواريخ كروز برفقة ابنته
توتر خليجي | صفارات الإنذار تهز البحرين وتصعيد إيراني ضد الأسطول الأمريكي الخامس
علامات ليلة القدر الصحيحة في العشر الأواخر من رمضان.. هل لاحظتها؟
تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مريم صبري تكشف لـ «صدى البلد»: تجربتي في «اسأل روحك» مختلفة ومليئة بالتحدي والإثارة|صور

الفنانة مريم صبري عبد المنعم
الفنانة مريم صبري عبد المنعم
أوركيد سامي

كشفت الفنانة مريم صبري عبد المنعم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «اسأل روحك»، مؤكدة أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية مغنية تدعى «أشجان».

وأوضحت مريم صبري عبد المنعم أن الشخصية تقدم عددًا من المشاهد الغنائية ضمن سياق الأحداث، مشيرة إلى أنها غنت أغنية بعنوان «قسوة القريبين – Bitter Ends» خلال المسلسل، والتي تعكس الحالة الدرامية التي تمر بها الشخصية.

وأضافت أن تجربة المشاركة في «اسأل روحك» مختلفة ومميزة بالنسبة لها، خاصة أنها تجمع بين التمثيل والغناء في إطار درامي مشوق، مؤكدة سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حتى الآن.

وأشارت إلى أن أغنية «قسوة القريبين – Bitter Ends» من تأليف هبة عبد المجيد وتوزيع أمجد سعودي، وقد تم توظيفها دراميًا لخدمة تطور الأحداث داخل العمل.

وينتمي مسلسل «اسأل روحك» إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، داليا مصطفى، صبري فواز، نهال عنبر، آية سليم، ندى السبكي، وإسلام جمال، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

ويُعرض المسلسل عبر منصتي Viu وShahid، إضافة إلى قناة SBC، حيث يواصل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اخبار الفن نجوم الفن مريم صبري عبد المنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

المتهمات

القبض على صانعتى محتوى في نشر فيديوهات رقص خادش

أرشيفية

إحالة فنانة شهيرة و4 متهمين للجنايات بتهمة سرقة بالإكراه

المتهم

مش عايزة تديني فلوس.. اعترافات المتهم بتهديد والدته بالقتل بقنا

بالصور

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة

أخطاء شائعة في «كي الملابس» تُفسدها .. تجنبيها للحفاظ على ملابسك لأطول فترة

الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس

احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد