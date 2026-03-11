مريم صبري تكشف لـ «صدى البلد»: تجربتي في «اسأل روحك» مختلفة ومليئة بالتحدي والإثارة|صور

كشفت الفنانة مريم صبري عبد المنعم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «اسأل روحك»، مؤكدة أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية مغنية تدعى «أشجان».

وأوضحت مريم صبري عبد المنعم أن الشخصية تقدم عددًا من المشاهد الغنائية ضمن سياق الأحداث، مشيرة إلى أنها غنت أغنية بعنوان «قسوة القريبين – Bitter Ends» خلال المسلسل، والتي تعكس الحالة الدرامية التي تمر بها الشخصية.

وأضافت أن تجربة المشاركة في «اسأل روحك» مختلفة ومميزة بالنسبة لها، خاصة أنها تجمع بين التمثيل والغناء في إطار درامي مشوق، مؤكدة سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حتى الآن.

وأشارت إلى أن أغنية «قسوة القريبين – Bitter Ends» من تأليف هبة عبد المجيد وتوزيع أمجد سعودي، وقد تم توظيفها دراميًا لخدمة تطور الأحداث داخل العمل.

وينتمي مسلسل «اسأل روحك» إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، داليا مصطفى، صبري فواز، نهال عنبر، آية سليم، ندى السبكي، وإسلام جمال، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

ويُعرض المسلسل عبر منصتي Viu وShahid، إضافة إلى قناة SBC، حيث يواصل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ضمن موسم دراما رمضان 2026.