قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«منسي» و«بيزيرا» في الهجوم .. ملامح تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي
بترانيم وطنية.. «كورال كونسرفتوار» يُفاجئ ركاب محطة عدلي منصور في يوم الشهيد | صور
فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب
نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور
مضيق هرمز بين الوعد الكاذب والصادق.. «ترامب» يعجز أمام إيران في حماية السفن ويتجاهل استغاثتها
الشرق الأوسط على حافة تصعيد جديد.. هل تمهّد تصريحات ترامب لضربة أمريكية أقوى ضد إيران؟
احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم
دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان.. 20 دعوة تجلب لك الخير
طقس مُتقلب.. الأرصاد تحذّر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق
تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو
24 ساعة من النار.. المقاومة العراقية تمطر القوات الأمريكية بشن 31 عملية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تقى الجيزاوي

تحدّث الفنان تامر عبد المنعم عن رغبته فى تجسيد السيرة الذاتية لعدد كبير من الشخصيات العامة الذى يحترمها أو تقديم عمل درامي عنهم والذى على رأسهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك .

وقال تامر عبد المنعم خلال لقائه فى بودكاست boom shoot على صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، إنه متأثر بعدد كبير من الشخصيات العامة الشهيرة والذى يحب أن يقدم أعمالًا درامية عنهم، مثل الرئيس محمد حسني مبارك وعمر سليمان والفنان عادل إمام .

وأضاف تامر عبد المنعم ، أنه يتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس حسني مبارك خاصة فى فترة 28 يناير عندما هاتف الكثير بشعار يسقط مبارك .

تامر عبد المنعم عن أكثر لحظة مؤثرة فى حياته

وتحدّث تامر عبد المنعم عن أكثر اللحظات المؤثرة فى حياته الشخصية ، وهى لحظة وفاة والده رغم حزنه الكبير على  والدته وشقيقه لكن وفاة والده كانت الأقسي رغم كبر سنه ، معلقًا: “أبويا لما توفى حسيت إنى ماليش ضهر وحسيت إنى بردان”.

وعن إمكانية زواجه مجددًا ، قال تامر عبد المنعم إنه لا يستطيع العيش بدون حب وسيتزوج فى أى وقت.

تامر عبد المنعم للرئيس حسني مبارك الفنان عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

iPhone 18e

آبل تنهي مبكرا تصميم iPhone 18e الاقتصادي قبل إطلاق iPhone 17e

MacBook Neo

خلفيات MacBook Neo الملوّنة تصل لكل أجهزة ماك مع نسخة macOS Tahoe 26.4 التجريبية

تعديل سيارة

5 تعديلات بسيطة تجعل سيارتك الرخيصة تبدو "فاخرة"

بالصور

احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تحذير علمي من الشموع المُعطرة داخل المنزل .. قد تطلق مواد تسبّب السرطان

الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد