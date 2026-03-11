تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تحدّث الفنان تامر عبد المنعم عن رغبته فى تجسيد السيرة الذاتية لعدد كبير من الشخصيات العامة الذى يحترمها أو تقديم عمل درامي عنهم والذى على رأسهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك .

وقال تامر عبد المنعم خلال لقائه فى بودكاست boom shoot على صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، إنه متأثر بعدد كبير من الشخصيات العامة الشهيرة والذى يحب أن يقدم أعمالًا درامية عنهم، مثل الرئيس محمد حسني مبارك وعمر سليمان والفنان عادل إمام .

وأضاف تامر عبد المنعم ، أنه يتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس حسني مبارك خاصة فى فترة 28 يناير عندما هاتف الكثير بشعار يسقط مبارك .

تامر عبد المنعم عن أكثر لحظة مؤثرة فى حياته

وتحدّث تامر عبد المنعم عن أكثر اللحظات المؤثرة فى حياته الشخصية ، وهى لحظة وفاة والده رغم حزنه الكبير على والدته وشقيقه لكن وفاة والده كانت الأقسي رغم كبر سنه ، معلقًا: “أبويا لما توفى حسيت إنى ماليش ضهر وحسيت إنى بردان”.

وعن إمكانية زواجه مجددًا ، قال تامر عبد المنعم إنه لا يستطيع العيش بدون حب وسيتزوج فى أى وقت.