أخبار البلد

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء
1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء
محمد غالي

في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، تواصل الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتوازي مع متابعة التطورات الاقتصادية وتداعياتها على السوق المحلية.

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

تفاصيل المنح الجديد بعد إعلان رئيس الوزراء اثر تداعيات الحرب مع ايران وامريكا واسرائيل

وفي هذا السياق، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في بعض القرارات الاقتصادية مع انتهاء الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المواطنين.

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قررت مد صرف المنحة الإضافية التي تبلغ قيمتها 400 جنيه للمستفيدين، موضحا أنه بعد أن كان مقررا صرفها لمدة شهرين فقط، تم الاتفاق على تمديدها لشهرين إضافيين، ليصل مدة صرف المنحة إلى 4 أشهر، باجمالي 1600 جنيه.

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

صرف منحة الحكومة 400 جنيه اربع مرات

وأضاف أن الحكومة قررت أيضا استمرار تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا ضمن منظومة التموين وبرنامج تكافل وكرامة، وذلك حتى حلول عيد الأضحى، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

منحة الحكومة 400 جنيه

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسواق، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

سبب ارتفاع البنزين

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة ما زالت تتحمل جزءا كبيرا من تكلفة الارتفاع في أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن المواطن لا يتحمل كامل الزيادة كما يعتقد البعض، في ظل استمرار جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية. 

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجا والحفاظ على استقرار الأسواق خلال المرحلة الحالية.

منحه منحه ٤٠٠ جنيه منحه التموين منحه العيد منحه تكافل وكرامه مجلس الوزراء

