بعد تصريحات ترامب.. أستراليا تمنح اللجوء لخمس لاعبات من المنتخب الإيراني للكرة

قال وزير الداخلية الأسترالي، توني بيرك، إن اللاعبات الإيرانيات، اللواتي كنّ يزرن البلاد للمشاركة في بطولة، نُقلن من فندقهن إلى مكان آمن على يد ضباط الشرطة الفيدرالية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأضاف وزير الداخلية الأسترالي للصحفيين في بريسبان بعد ساعات، أن اللاعبات التقين به هناك، حيث تمّ الانتهاء من إجراءات منحهن تأشيرات اللجوء الإنساني، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

كان ترامب قد صرّح يوم الاثنين بأن رئيس الوزراء الأسترالي يُساعد المنتخب الإيراني، وذلك بعد أن حثّ ترامب الحليف الأمريكي على منح اللاعبات اللجوء بدلاً من إعادتهن إلى إيران.