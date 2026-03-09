برلماني: رسائل الرئيس في يوم الشهيد تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وصلابة مؤسساتها

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم جاءت معبرة بصدق عن مكانة الشهداء في وجدان الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة مهمة لتجديد العهد مع أبطال ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن وحمايةً لمقدراته.

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم. إن حديث الرئيس حمل العديد من الرسائل الوطنية العميقة التي تعكس إدراك القيادة السياسية لقيمة التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة عبر التاريخ، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم ولن تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وأن هذا الوفاء يتجسد في استمرار دعم أسر الشهداء وتكريمهم وتخليد ذكراهم في الوجدان الوطني.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن كلمة الرئيس لم تقتصر فقط على استحضار بطولات الماضي، بل قدمت رؤية واضحة لمستقبل الدولة المصرية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث شدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الاستقرار الوطني وتعزيز التماسك الداخلي، باعتبارهما الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة في مواجهة الأزمات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح النائب مدحت الكمار.أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة عكست كذلك الدور الإقليمي المسؤول الذي تضطلع به مصر، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، حيث أكدت القيادة السياسية التزامها الدائم بدعم مسارات الحلول السلمية ورفض منطق الصراعات والحروب، مع التأكيد على ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.