قيادي بمستقبل وطن: يوم الشهيد يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها ويجسد معاني التضحية والفداء

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم تمثل مناسبة وطنية عظيمة يستحضر فيها المصريون بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، مشددًا على أن هذه التضحيات كانت ولا تزال حجر الأساس في حماية الدولة المصرية والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال البديوي إن احتفال الدولة المصرية بهذه المناسبة يعكس تقديرًا عميقًا لتضحيات الشهداء، وحرص القيادة السياسية على ترسيخ ثقافة الوفاء والعرفان لكل من قدم حياته فداءً للوطن، مؤكدًا أن تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية يحمل رسالة واضحة بأن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا من أجل رفعتها.

وأضاف أن كلمات القيادة السياسية خلال احتفالات يوم الشهيد تعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وتؤكد في الوقت نفسه قدرة الدولة المصرية على التعامل مع هذه التحديات بحكمة واتزان، بما يحافظ على استقرار الوطن ويصون مقدراته.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين بحجم المسؤولية الوطنية، لافتًا إلى أن الشعب المصري كان دائمًا عنصر القوة الحقيقية للدولة، وأن وحدة المصريين واصطفافهم خلف مؤسساتهم الوطنية تمثل الضمانة الأساسية لعبور أي تحديات.

وأكد البديوي أن مصر تواصل مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات بفضل حالة الاستقرار التي تحققت، مشيرًا إلى أن ما تشهده البلاد من مشروعات قومية وإنجازات تنموية هو ثمرة مباشرة لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل بقاء الوطن قويًا ومستقرًا.

واختتم البديوي السيد تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى يوم الشهيد ستظل رمزًا خالدًا للتضحية والبطولة، ودافعًا للأجيال الجديدة للعمل من أجل رفعة مصر واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.