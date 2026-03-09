قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القارئ محمد أحمد حسن يؤم المصلين ليلة 21 رمضان بمسجد الفتاح العليم
وزير النقل يعلن وصول ماكينات حفر الخط الرابع للمترو إلى محطات المتحف الكبير والرماية
خطة تصفية المرشد الجديد.. ترامب يدعم اغتيا.ل نجل خامنئي.. ونتنياهو يرتب عملية استهدافه
رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
اقتصاد

تخطى 14 جنيها في البنوك.. سعر الريال السعودي أمام الحنيه اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بسكل ملحوظ في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، ليتخطى 14 جنيهًا لأول مرة منذ فترة، في ظل تزايد الطلب على العملة السعودية بالتزامن مع تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة واقتراب مواسم السفر الديني.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 14.044 جنيه للشراء و14.081 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي في مصر

سجل في HSBC نحو 14.050 جنيه للشراء و14.090 جنيه للبيع.

بلغ في QNB الأهلي نحو 14.048 جنيه للشراء و14.088 جنيه للبيع.

سجل في المصرف العربي الدولي نحو 14.045 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

وصل في البنك التجاري الدولي إلى 14.038 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي الكويتي – مصر نحو 14.033 جنيه للشراء و14.074 جنيه للبيع.

بلغ في بنك الإسكندرية نحو 14.024 جنيه للشراء و14.070 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر نحو 14.012 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

وصل في البنك الأهلي المصري إلى 14.009 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سجل في بنك قناة السويس نحو 13.994 جنيه للشراء و14.099 جنيه للبيع.

بلغ في بنك البركة مصر نحو 13.975 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سجل في كريدي أجريكول مصر نحو 13.970 جنيه للشراء و14.080 جنيه للبيع.

وصل في بنك الكويت الوطني – مصر إلى 13.902 جنيه للشراء و14.217 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.696 جنيه للشراء و14.073 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم البنوك المصرية سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

