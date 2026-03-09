ارتفاع الدولار والريال السعودي.. تعرف على أسعار صرف العملات في البنوك اليوم

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري حالة من التباين في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية مع استمرار ارتفاع بعض العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي الذي واصل صعوده متجاوزًا حاجز 52 جنيهًا.

كما سجلت بعض العملات العربية وعلى رأسها الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بالتزامن مع تحركات ملحوظة في أسعار العملات العالمية داخل البنوك الأمر الذي يعكس تأثر السوق المحلي بالتغيرات الاقتصادية العالمية وحركة الطلب على العملات الأجنبية.



وفيما يلي أسعار صرف العملات اليوم في بداية التعاملات الصباحية

أسعار العملات في البنك المركزي المصري:



الدولار الأمريكي

52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع

اليورو

60.54 جنيه للشراء و60.66 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

69.89 جنيه للشراء و70.04 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

67.14 جنيه للشراء و67.31 جنيه للبيع

100 ين ياباني

33.02 جنيه للشراء و33.09 جنيه للبيع

الريال السعودي

13.88 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

170.22 جنيه للشراء و170.60 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

14.18 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع

اليوان الصيني

7.55 جنيه للشراء و7.57 جنيه للبيع



فيما جاءت أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري كالتالي:

الدولار الأمريكي

52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع

اليورو

60.17 جنيه للشراء و60.67 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

69.36 جنيه للشراء و70.02 جنيه للبيع

الدولار الكندي

38.09 جنيه للشراء و38.48 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

66.57 جنيه للشراء و67.28 جنيه للبيع

100 ين ياباني

32.96 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع

الدولار الأسترالي

36.36 جنيه للشراء و36.80 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

167.74 جنيه للشراء و170.53 جنيه للبيع

الريال السعودي

13.84 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

14.17 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع

الريال القطري

13.22 جنيه للشراء و14.31 جنيه للبيع

الدينار الأردني

72.95 جنيه للشراء و73.74 جنيه للبيع



