قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الدولار والريال السعودي.. تعرف على أسعار صرف العملات في البنوك اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري حالة من التباين في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية مع استمرار ارتفاع بعض العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي الذي واصل صعوده متجاوزًا حاجز 52 جنيهًا.

كما سجلت بعض العملات العربية وعلى رأسها الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بالتزامن مع تحركات ملحوظة في أسعار العملات العالمية داخل البنوك الأمر الذي يعكس تأثر السوق المحلي بالتغيرات الاقتصادية العالمية وحركة الطلب على العملات الأجنبية.


وفيما يلي أسعار صرف العملات اليوم في بداية التعاملات الصباحية

أسعار العملات في البنك المركزي المصري:


الدولار الأمريكي

 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع

اليورو

 60.54 جنيه للشراء و60.66 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

 69.89 جنيه للشراء و70.04 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

 67.14 جنيه للشراء و67.31 جنيه للبيع

100 ين ياباني

 33.02 جنيه للشراء و33.09 جنيه للبيع

الريال السعودي

 13.88 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

 170.22 جنيه للشراء و170.60 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي 

14.18 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع

اليوان الصيني

 7.55 جنيه للشراء و7.57 جنيه للبيع


فيما جاءت أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري كالتالي:

الدولار الأمريكي 

52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع

اليورو 

60.17 جنيه للشراء و60.67 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

 69.36 جنيه للشراء و70.02 جنيه للبيع

الدولار الكندي 

38.09 جنيه للشراء و38.48 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

 66.57 جنيه للشراء و67.28 جنيه للبيع

100 ين ياباني 

32.96 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع

الدولار الأسترالي

 36.36 جنيه للشراء و36.80 جنيه للبيع

الدينار الكويتي 

167.74 جنيه للشراء و170.53 جنيه للبيع

الريال السعودي 

13.84 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي 

14.17 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع

الريال القطري 

13.22 جنيه للشراء و14.31 جنيه للبيع

الدينار الأردني

 72.95 جنيه للشراء و73.74 جنيه للبيع


 

الدولار الريال السعودي أسعار صرف العملات العملات العربية مقابل الجنيه سعرالدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

ترشيحاتنا

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

أرز بالبشاميل

مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

بالصور

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد