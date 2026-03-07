قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما معنى نحن غرابا عك؟ .. إمام مسجد السيدة زينب يرد على سؤال طفل
مانشستر سيتي يشيد بتألق عمر مرموش بعد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد
السعودية تتصدى لـ 8 مسيرات.. وسقوط شظايا صاروخ بالبحرين
إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

خالد الشناوي
خالد الشناوي
خالد الشناوي

لكل قوم لغه يعرفونها فيما بينهم فللاطباء لغتهم وللمهندسين لغتهم وكذلك للمحامين وكل فئات المجتمع حتى للحرفيين ما يميزهم فيما بينهم …

ولما كان التصوف هو روح الإسلام وهو بحر زاخر بالعلماء والأقطاب الذين زخرت بهم المكتبه الاسلاميه في العصرين القديم والحديث فقديما الأئمة والزهاد: حجة الإسلام الغزالي ورابعة العدوية وذو النون المصري والحنيد شيخ الطائفه والعز ابن عبد السلام والسيد أحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي وأبو الحسن الشاذلي وأحمد الرفاعي والجيلاني وشيبان الراعي والشعراني وغيرهم .

وحديثاً الأئمه والعلماء:الشعراوي وعبد الحليم محمود وأبو العزائم وصالح الجعفري ومحمد زكي الدين ابراهيم ومحمد خليل الخطيب النيدي ومصطفى محمود وأحمد عمر هاشم وغيرهم أيضاً …

ولما كان للصوفيه فقههم  والذي يعني التطبيق العملي لهذا الدين الحنيف ويجمع هذا الفقه بين الالتزام الدقيق بظاهر الشريعة الإسلامية(الفقه)وتزكية الباطن (التصوف) و يركز على إصلاح القلب من خلال الإخلاص، الورع، والتربية الأخلاقية معتبراً الشريعة حصناً للسالك

 يتميز بالعبادات والأوراد-فمن لا ورد له لا وارد له- وآداب الصحبة، وخدمة الخلق  والوقوف عند حد الأدب اعمالا للقاعده الصوفيه الرصينه"حب بأدب وصول بلا تعب" .

فقه القوم في طريق التصوف يتلخص في الجمع بين الشريعه والحقيقه لكونهما جناحي طائر لا يستطيع المريد أو الشيخ التحليق بغيرهما  .

فعلم الشريعه هو علم العبادات من صلاة وصوم وغيرهما وعلم الحقيقه هو علم القلوب والأرواح والعلمين لا يتناقضان بأي حال من الأحوال واستشهد العارفين بالله في ذلك بقصة سيدنا الخضر عليه السلام حين قتل الغلام!

و طبقا لرسالة سيدنا موسى عليه السلام ونبوته وفي كل الديانات والرسالات السماوية لا يجوز قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق فاعترض موسى الكليم لأنه حارس على شرع الله ولا يقبل فعل هذا الأمر بقتل نفس ظن بظاهر الشريعه أن قتلها هنا غير جائز ولكن في علم الحقيقه كان الخضر يعلم العلة من ذلك فقام بحجته وأيده الله في فعله وفي قوله أيضاً من بناء الجدار في قرية أبى أصحابها أن يضيفوهما وخرق سفينة المساكين بعد أن حملوهما بداخلها بلا أجر!

 فجاءت العلة كما قصها علينا القرآن الكريم من تعليم الخضر لموسى عليهما السلام ما غاب عنه وما خفى في نسق وبيان قرآني عجيب!

فلله في خلقه شؤون يبديها ولا يبتديها .

ولذلك جاءت كلمات القوم:

"من تفقه ولم يتحقق فقد تفسق ومن تحقق ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تصدق" أي أصبح في مقام الصديقيه وهو مقام لا يقع إلا للصفوه من الأولياء العارفين  .

يقول القشيري مبينًا كلًّا منهما: "الشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده، والشريعة قيام بما أمر الله، والحقيقة شهود لما قضى وقدر، وأخفى وأظهر، والشريعة أمر بالتزام العبودية، والحقيقة مشاهدة الربوبية، والشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق وإياك نعبد حفظ للشريعة، وإياك نستعين إقرار بالحقيقة" .

وللقوم مصطلحات لا يفهمها غيرهم-للقاعده عندهم كلام الأبكم لا يفهمه غير أمه- وهذه المصطلحات تعني رموز وإشارات خاصة يستخدمها السالكون لوصف أحوالهم الروحانية، و مقاماتهم، وتجاربهم الذوقية التي تعجز اللغة العادية عن تصويرها، ومن أبرزها: "الفناء ويعني (سقوط الأوصاف الذميمة)، "البقاء" ويعني(الوجود بالحق)، "الجمع وهو (شهود الحق بلا خلق)، "الحال وهو (ما يرد على القلب بلا اختيار) .

الشيخ  هو المربي وحامل المريد في رحلة سيره إلى الله ولذا قالوا :من ليس له شيخ ليس له مولى ومن ليس له مولى فالشيطان به أولى 

فالشيخ خبير بالطريق وبدروب السير وبآفات النفس وقديما قيل:أبيك يطعمك بالقوت الظاهري من أكل وشرب ومآل هذا الجسد للدود أما أبيك الروحي ويعني به شيخك يطعمك الذكر واللطائف العرفانيه ليأخذ بروحك نحو حضرة الحي الودود !

المريد: التلميذ الذي يتبع الشيخ للتربية والعبادة ومجاهدة النفس فكل من لم يتخلص من روعات نفسه وهواها لا يصلح لحضرة القرب  من الله جل في علاه حيث القاعده:"حضرة الملك القدوس محرمة على أرباب النفوس"!

الخلوة: اعتزال السالك بقلبه عن العالم للتفرغ لعبادة الله فتكون الدنيا في يديه لا في قلبه: أن تأخذك الحقائق لليأس بما في أيدي الخلائق" .

الذكر: طقس للقلب واللسان، وهو حفظ القلب من الوسواس لقول القوم:"الذكر هو مبتدانا ومنتهانا لا نفيق منه إلا بلقاء مولانا" .

الذوق: التجربة الروحانية المباشرة والمعرفة الوجدانية

"فالمبتدئ مجاهد والمنتهي مشاهد" .

السكر : حالة غلبة الوجد 

الصحو:العودة لشهود الأسباب

أنشد أحدهم:

شربنا ليلة الجمعه

وكانت ليلة القدر 

بكاسات وطاسات 

مع المحبوب للفجر 

المراقبة: علم القلب بقرب الحق سبحانه وتعالى وأن الله مشاهد ومطلع ومحيط به من جميع الجهات فمن عاش في المراقبه صحت له الصحبه بلا مؤاخذه أو معاقبه ومعاقبة السالك تعني أن يسحب من تحت قدميه البساط فلا يعرف له حال قبض من انبساط!

وللحديث بقية

التصوف الصوفية الزهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

صورة ارشيفية

ارتفاع طفيف للذهب المحلي رغم تذبذب الأونصة العالمية.. وعيار 21 يلامس 7600 جنيه

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: أتمنى من الأشقاء في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشأن التصعيد بالمنطقة .. رحمة محسن: عملت عمليتين تجميل واحدة في وشي والتانية في جسمي

شريف شحاته

الداعية شريف شحاتة : تعرفت على زوجتي لأول مرة في رؤيا

صحاب الأرض

المؤلف محمد الغيطي: صحاب الأرض الحصان الأسود بدراما 2026 وبكيت أثناء مشاهدته

بالصور

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد