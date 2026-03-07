قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تصريحات الفنانة مي عمر بعد عتابها لها بسبب الإشارة إليها في منشور يتعلق بترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال موسم دراما رمضان. 

عتاب مي عمر وياسمين عبد العزيز 

وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر استوري علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":"ربنا يرحم والدك يا مي ويصبرك خالص التعازي بس بصراحة استغربت العتاب لأن وقت ما كنت أنا في المستشفى بين الحياة والموت ووقت ما توفى والدي السنة اللي فاتت ما وصلنيش منكم سؤال ولا حتى رسالة وسامي أصلا هو اللي بدأ الكلام هنا بستوري عن النجاح والترتيب وأنا رديت بنفس الروح". 

وكانت قد خرجت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وردت على تصريحات ياسمين عبدالعزيز في سباق الفنانين حول المسلسل الذي حاز على الأعلي مشاهدة من الجماهير.

وقالت مي عمر في ردها: بصراحة كنت أتمنى أول مرة تعمليلي تاج فيها تبقى في تعزية أو كلمة طيبة على وفاة والدي، مش في بوست ترتيب المسلسلات، عموما شكرا، ربنا ما يوريكي أحزان.

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي وياسمين عبد العزيز على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، حيث بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم كل من روج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله إفراج هو المتصدر.

وخرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر، لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل "وننسى اللي كان" على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: “صورة يمكنك سماعها”

ياسمين عبد العزيز نجوم الفن مي عمر محمد سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

