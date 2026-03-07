الإمارات بخير.. الشيخ محمد بن زايد: سنتجاوز هذه المرحلة ودولتنا أكثر قوة وصلابة

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات بخير وستبقى بخير في ظل تكاتف مجتمعها وكفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية، منوها بالصورة المشرفة التي أظهرها مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين خلال الظروف الراهنة.

وقال الرئيس الإماراتي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”- على هامش زيارته عدداً من المصابين إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة -: “إن دولة الإمارات رغم جمالها وجاذبيتها إلا أنها في الوقت نفسه، تبقى حصناً منيعاً، تمتلك إرادة وعزيمة لا تلين، وهي قادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها وسلامة أهلها، وستتجاوز هذه المرحلة وهي أكثر قوة وأشد صلابة”.

وأشاد بدور القوات المسلحة الإماراتية وكفاءة جميع المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية وفرق العمل المعنية لجهودهم المخلصة ومستوى جاهزيتهم وتفانيهم في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه ومواطنيه والمقيمين فيه.. مؤكداً أن جهودهم مبعث فخر واعتزاز.