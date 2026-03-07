هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

يعد طبق الفول والبيض من الأطباق الرئيسية في شهر رمضان على وجبة السحور، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناولهم سويا في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور

وأكد الدكتور معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن تناول الفول بالبيض في وجبة السحور يعد من الخيارات الغذائية المفيدة للصائم خلال شهر رمضان، لما يحتويه من عناصر غذائية تساعد على الشعور بالشبع وتوفير الطاقة لساعات طويلة.

أوضح القيعي، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن الجمع بين الفول والبيض يمنح الجسم توازنًا غذائيًا مهمًا، حيث يحتوي الفول على الألياف والكربوهيدرات المعقدة، بينما يوفر البيض البروتينات والأحماض الأمينية الضرورية للجسم.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن تناول الفول مع البيض في السحور يحقق عدة فوائد للجسم خلال ساعات الصيام، من أبرزها:

ـ الشعور بالشبع لفترة طويلة:

يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف، بينما يمد البيض الجسم بالبروتين، ما يساعد على تقليل الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

ـ طاقة ثابتة طوال اليوم:

الفول يعد مصدرًا للكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم ببطء، وهو ما يساعد على توفير طاقة تدريجية ومستقرة للجسم.

ـ الحفاظ على استقرار: مستوى السكر في الدم

يساعد هذا المزيج الغذائي على تقليل التقلبات السريعة في مستويات السكر في الدم، ما يقلل الشعور بالجوع المفاجئ.

ـ دعم صحة العضلات:

البيض غني بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية التي تدعم بناء العضلات والحفاظ عليها، خاصة للأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني.

ـ تحسين عملية الهضم:

الألياف الموجودة في الفول تساعد على تعزيز حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم لدى الكثير من الأشخاص.

تحذيرات عند تناول الفول بالبيض في السحور

ورغم فوائده، أشار الدكتور معتز القيعي إلى أن هذه الوجبة قد تسبب الانتفاخ أو الغازات لبعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

كما نصح بتقليل الملح والمخللات المصاحبة لها، لأنها قد تزيد الشعور بالعطش أثناء الصيام.

واختتم القيعي تصريحاته بالتأكيد على أن السحور الصحي يجب أن يكون متوازنًا ويحتوي على البروتين والألياف والسوائل، للحفاظ على نشاط الجسم خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.